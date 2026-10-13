Người tiểu đường có cần kiêng dứa? Chuyên gia giải đáp

Nhiều người cho rằng đường huyết cao thì cần tránh ăn trái cây. Trên thực tế, trái cây cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Khi được lựa chọn và sử dụng với khẩu phần phù hợp, trái cây có thể là một phần của chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu thậm chí ghi nhận việc bổ sung đúng loại trái cây vào chế độ ăn có thể hỗ trợ ổn định đường huyết.

Vậy dứa, loại quả có vị chua ngọt, ảnh hưởng thế nào đến đường huyết? Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia và lời khuyên về cách ăn dứa phù hợp, theo EatingWell (Mỹ).

Ăn dứa cùng thực phẩm giàu protein như sữa chua, phô mai tươi hoặc các loại hạt có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế đường huyết tăng nhanh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn dứa không?

Dứa tự nhiên chứa carbohydrate (chất bột đường), vì vậy có thể khiến đường huyết tăng sau khi ăn. Tuy nhiên, điều này cũng xảy ra với tất cả các loại thực phẩm chứa carbohydrate.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Vandana Sheth (Mỹ), một cốc dứa tươi cắt miếng chứa khoảng 20 g carbohydrate, 1 - 2 g chất xơ và 16 g đường tự nhiên.

Tuy nhiên, mức độ tăng đường huyết còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lượng dứa ăn vào, thực phẩm ăn kèm, mức độ vận động, các loại thuốc đang sử dụng và phản ứng đường huyết của từng người.

“Dứa hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Mọi người không cần tránh ăn dứa chỉ vì loại quả này có vị ngọt. Điều quan trọng là khẩu phần, những thực phẩm ăn kèm và phản ứng đường huyết của từng người. Nên ăn dứa cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ và/hoặc chất béo có lợi, thay vì ăn một lượng lớn dứa riêng lẻ, để giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến đường huyết tăng chậm hơn”, bà Sheth nói.

Mẹo bổ sung dứa vào chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Để bổ sung dứa vào chế độ ăn mà vẫn chú ý kiểm soát đường huyết, chuyên gia khuyến nghị: