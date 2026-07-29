Bữa ăn nào trong ngày dễ làm tăng đường huyết nhất?

Nguyên nhân là khả năng sử dụng đường glucose của cơ thể thay đổi theo nhịp sinh học, đồng thời chịu tác động của độ nhạy insulin và các hoóc môn điều hòa đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để kiểm soát đường huyết tốt, mọi người cần hạn chế ăn nhiều đường bột và tránh tập trung quá nhiều calo vào bữa tối ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đường huyết tăng cao hơn vào bữa tối

Cơ thể con người vận hành theo đồng hồ sinh học. Vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng và đầu giờ chiều, các tế bào thường nhạy cảm với insulin hơn. Nhờ vậy, glucose từ thức ăn được đưa vào tế bào để tạo năng lượng hiệu quả hơn.

Đến chiều tối, khả năng phản ứng với insulin bắt đầu giảm. Điều này khiến cơ thể xử lý đường bột trong bữa ăn kém hiệu quả hơn. Hệ quả là làm đường huyết sau ăn dễ tăng cao và kéo dài lâu hơn so với buổi sáng.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san BMJ Open Diabetes Research & Care đã thực hiện trên 34 người trưởng thành khỏe mạnh. Kết quả cho thấy cùng một bữa ăn, mức đường huyết sau ăn vào buổi tối lại cao hơn so với bữa sáng, bất kể thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao hay thấp.

Chính vì vậy, các chuyên gia thường khuyến cáo không nên tập trung quá nhiều calo vào bữa tối. Điều này cần đặc biệt chú ý với những người có nguy cơ mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết.

Không nên dồn quá nhiều calo vào bữa tối

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cần ăn thật nhiều vào buổi sáng hoặc bỏ hẳn bữa tối. Thay vào đó, bữa tối nên vừa đủ no, ưu tiên rau xanh, món giàu protein như cá, thịt nạc, đậu phụ và hạn chế các món nhiều tinh bột trắng, đồ ngọt.

Vì sao không nên bỏ bữa sáng?

Tuy bữa tối thường gây tăng đường huyết rõ hơn ở người khỏe mạnh, bữa sáng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở những người có nguy cơ hoặc đang mắc tiểu đường.

Một thử nghiệm lâm sàng đăng trên chuyên san Diabetes Care cho thấy, ở người mắc tiểu đường loại 2, bỏ bữa sáng sẽ khiến đường huyết sau bữa trưa tăng khoảng 37% và sau bữa tối tăng khoảng 27% so với những ngày có ăn sáng. Đồng thời, cơ thể cũng tiết insulin chậm và ít hơn. Do đó, với người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, ăn sáng đầy đủ sẽ có lợi hơn là nhịn ăn để giảm calo.

Đi bộ sau ăn giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Sau bữa ăn, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, đi bộ nhẹ khoảng 10 - 15 phút cũng là cách đơn giản giúp cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó góp phần hạn chế đường huyết tăng quá cao, theo Healthline.