Lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh trong ngày tết

Trong khi tận hưởng món ăn ngon là một phần của niềm vui, việc cân bằng giữa sự nuông chiều bản thân với những lựa chọn lành mạnh có thể giúp bạn duy trì mục tiêu sức khỏe.

Ăn uống lành mạnh trong ngày tết không có nghĩa là phải kiêng khem, mà là thưởng thức những món ăn yêu thích một cách thông minh. Các chuyên gia tại Bệnh viện Narayana (Ấn Độ) chỉ ra các mẹo thiết thực để duy trì chế độ ăn uống bổ dưỡng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tập thể dục tạo sự khác biệt lớn cho tiêu hóa Ảnh: AI

Các mẹo ăn uống lành mạnh cho ngày tết

Bắt đầu với bữa sáng lành mạnh: Bữa sáng giàu protein và chất xơ như cháo yến mạch với sữa chua không đường và quả mọng, bánh mì đen với trứng sẽ tạo nền tảng cho cả ngày và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều sau đó.

Kiểm soát khẩu phần: Hãy sử dụng đĩa nhỏ hơn và phục vụ khẩu phần hợp lý. Ưu tiên protein nạc, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để để lại ít chỗ cho các lựa chọn nhiều calo.

Chọn món ăn yêu thích một cách khôn ngoan: Hãy chọn những món bạn yêu thích và thưởng thức có ý thức. Bỏ qua những món bạn không thực sự thích để dành chỗ cho những món bạn thực sự yêu thích.

Uống đủ nước: Khát nước đôi khi bị nhầm lẫn với đói. Hãy uống nhiều nước và hạn chế nước ngọt.

Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ: Đừng đến các buổi tụ họp với bụng đói. Hãy ăn nhẹ các loại hạt hoặc trái cây để giảm cơn đói và hạn chế cám dỗ.

Tranh thủ tập thể dục: Ngay cả một cuộc đi bộ nhanh sau bữa ăn cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho tiêu hóa và bù đắp cho những món ăn không lành mạnh.

Hạn chế rượu: Rượu cung cấp calo rỗng và làm suy yếu quyết tâm ăn uống lành mạnh của bạn. Xen kẽ đồ uống có cồn với nước và chọn loại nhẹ hơn như rượu vang hoặc nước giải khát có ga.

Ngủ đủ giấc: Đồng thời, hãy cố gắng ngủ từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, theo Narayana Health.