Bà Elizabeth Barnes, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), nhận định rằng bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Cholesterol là một chất dạng sáp cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi cholesterol LDL ("cholesterol xấu") tăng cao, chất này có thể tích tụ trong thành động mạch, góp phần hình thành mảng xơ vữa.

Nếu mảng xơ vữa nứt vỡ, huyết khối có thể hình thành, gây tắc mạch và dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Bên cạnh việc duy trì thời điểm ăn sáng hợp lý, nên chú ý lựa chọn thực phẩm lành mạnh và cân đối dinh dưỡng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Các chuyên gia khuyên rằng với người có cholesterol cao, việc ăn sáng trong vòng khoảng 2 giờ đầu sau khi thức dậy có thể mang lại lợi ích, theo Verywell Health.

Vì sao nên duy trì thói quen ăn sáng mỗi ngày?

Một số nghiên cứu ghi nhận người ăn sáng thường xuyên có xu hướng có mức LDL thấp hơn và HDL (cholesterol tốt) cao hơn so với người thường xuyên bỏ bữa.

Ngược lại, bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ cholesterol cao hơn ở một số nhóm dân số, trong đó có thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Một nghiên cứu khác cũng ghi nhận người lớn tuổi ăn sáng với thực phẩm có chất lượng dinh dưỡng cao có mức HDL tăng và chỉ số mỡ máu triglyceride giảm.

Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu cho thấy mối liên quan, chưa đủ để khẳng định ăn sáng trực tiếp làm giảm cholesterol. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần thêm bằng chứng để xác định rõ tác động của thời điểm ăn sáng đối với các chỉ số mỡ máu.

Cách ăn sáng hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Bên cạnh việc duy trì thời điểm ăn sáng hợp lý, việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh và cân đối dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Mọi người nên:

Tăng cường rau củ và trái cây: Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ hòa tan: Yến mạch, các loại đậu và một số loại trái cây như táo, lê, bơ, chuối, cam... cung cấp chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol tại ruột, qua đó hỗ trợ hạ LDL.

Hạn chế các loại thịt chế biến sẵn: Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo bão hòa và natri (có trong muối và chất bảo quản), từ đó có thể làm tăng cholesterol LDL.

Chú ý lượng muối: Thực phẩm chứa nhiều natri không trực tiếp làm tăng cholesterol LDL, nhưng có thể làm tăng huyết áp, từ đó góp phần gia tăng nguy cơ tim mạch.

Bổ sung thực phẩm giàu omega-3: Cá hồi, cá thu, cá mòi và các loại cá béo khác cung cấp axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch và giúp giảm triglyceride trong máu. Nên ưu tiên cá tươi hoặc chế biến ít muối.