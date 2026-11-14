Kiểm soát đường huyết: Vì sao bác sĩ khuyên thêm trứng vào bữa sáng?

Bác sĩ Seema Daksh, chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện Kailash (Ấn Độ), chia sẻ 3 điều cần chú ý vào buổi sáng liên quan đến việc ăn, uống và hoạt động giúp ổn định đường huyết, theo tờ Hindustan Times.

Tại sao đường huyết lại tăng cao vào buổi sáng?

Ở người mắc tiểu đường, đường huyết có thể tăng cao ngay khi thức dậy, dù chưa ăn sáng. Bác sĩ Daksh cho biết đây là “hiện tượng bình minh”, xảy ra khi lượng đường trong máu tăng bất thường vào sáng sớm, thường trong khoảng 3 - 8 giờ, do những thay đổi nội tiết tự nhiên của cơ thể.

Protein và chất xơ giúp no lâu, kiểm soát đường huyết ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Khi thức dậy, cơ thể giải phóng hoóc môn căng thẳng cortisol và hoóc môn tăng trưởng, thúc đẩy gan sản xuất thêm glucose và giảm tạm thời độ nhạy insulin, làm đường huyết lúc đói tăng cao một cách tự nhiên.

Nên uống gì vào buổi sáng?

Điều thứ nhất, bác sĩ cảnh báo thói quen uống trà hoặc cà phê thêm đường kèm bánh quy. Đường và tinh bột tinh chế khiến đường huyết tăng vọt khi bụng đói. Hãy giảm đường thêm vào và chú ý món ăn kèm.

Nên ăn gì vào bữa sáng?

Điều thứ hai, bác sĩ khuyến nghị bữa sáng cân bằng thay vì quá nhiều tinh bột, hãy thêm trứng vào bữa sáng, phô mai, sữa chua không đường, rau củ, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Protein và chất xơ giúp no lâu, kiểm soát đường huyết. Bác sĩ khuyên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép nước để giữ chất xơ, giúp đường huyết tăng từ từ.

Nên làm gì sau khi ăn sáng?

Bác sĩ Daksh khuyên: Đi bộ nhẹ nhàng và tránh ngồi một chỗ quá lâu sau ăn giúp cơ bắp tiêu thụ glucose, hạn chế đường huyết tăng vọt. Vận động đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc đêm trước cũng rất quan trọng. Bác sĩ Daksh kết luận: Thay vì chạy theo trào lưu trên mạng xã hội, hãy ngủ đủ, ăn sáng cân bằng, hạn chế tinh bột tinh chế, tránh đồ uống có đường, tập thể dục đều đặn và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.