Không thừa cân vẫn bị cholesterol cao: 3 nguyên nhân ít ngờ

Dưới đây là những yếu tố có thể khiến người ốm hay cân nặng bình thường vẫn bị cholesterol cao:

Yếu tố di truyền khiến cơ thể khó đào thải cholesterol

Di truyền là một trong những nguyên nhân khiến người ốm vẫn có cholesterol cao. Một số người thừa hưởng những biến thể gien ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển và loại bỏ cholesterol khỏi máu. Điều này khiến cholesterol "xấu" LDL tăng cao ngay cả khi họ có cân nặng bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cholesterol trong máu cơ cao sẽ gây xơ vữa, làm hẹp động mạch và cản trở máu lưu thông ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Chế độ ăn nhiều chất béo có hại

Dáng người ốm không đồng nghĩa với có chế độ ăn lành mạnh. Một số người duy trì cân nặng ổn định vì tổng lượng calo tiêu thụ không vượt quá nhu cầu của cơ thể. Thế nhưng, họ vẫn thường xuyên ăn các món chứa nhiều chất béo có hại. Thói quen này làm tăng cholesterol "xấu" LDL mà không nhất thiết khiến cân nặng tăng lên.

Loại chất béo này thường có trong thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, bơ, phô mai, kem, sữa nguyên kem và một số loại dầu thực vật như dầu dừa, dầu cọ. Khi ăn quá nhiều, chúng sẽ làm tăng cholesterol LDL trong máu, từ đó khiến dễ tích tụ mảng xơ vữa trong thành mạch máu.

Bệnh lý tiềm ẩn

Không phải trường hợp cholesterol cao nào cũng xuất phát từ chế độ ăn uống hoặc lối sống. Một số bệnh lý có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo, khiến người có cân nặng bình thường vẫn bị rối loạn mỡ máu.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là suy giáp. Tuyến giáp sản xuất hoóc môn điều hòa hoạt động chuyển hóa của cơ thể, bao gồm cả quá trình xử lý cholesterol. Khi tuyến giáp hoạt động kém, khả năng loại bỏ cholesterol LDL khỏi máu bị giảm, khiến chỉ số này tăng lên, bác sĩ Susana Ebner tại trung tâm y khoa Boston Medical Center (Mỹ) cho biết.

Bệnh tiểu đường loại 2 cũng có khả năng làm thay đổi các thành phần lipid trong máu. Tình trạng kháng insulin thường đi kèm với chất béo trung tính tăng, cholesterol "tốt" HDL giảm và cholesterol "xấu" LDL tăng. Do đó, ngay cả người không thừa cân vẫn có thể gặp rối loạn mỡ máu.

Người ốm có cần kiểm tra cholesterol định kỳ?

Cân nặng bình thường không đồng nghĩa là các chỉ số mỡ máu đều khỏe mạnh. Đặc biệt, người có tiền sử gia đình mắc cholesterol cao, bệnh tim mạch hoặc các bệnh lý chuyển hóa nên chú ý kiểm tra. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyền cáo người trưởng thành nên kiểm tra cholesterol ít nhất 5 năm/lần, bắt đầu từ năm 19 tuổi.

Tuy nhiên, người có yếu tố nguy cơ hoặc kết quả xét nghiệm bất thường có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn theo hướng dẫn của bác sĩ, theo Healthline.