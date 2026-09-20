Người bị mỡ máu cao nên ưu tiên những loại cá nào?

Dưới đây là những loại cá phù hợp với người đang có mỡ máu cao:

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá béo giàu omega-3 nhất. Đây cũng là loại cá được Hiệp hội tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị đưa vào chế độ ăn có lợi cho tim mạch. Omega-3 trong các loại cá béo, đặc biệt EPA và DHA, có thể giúp giảm chất béo trung tính trong máu, nhờ đó cải thiện một số chỉ số mỡ máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người có mỡ máu cao nên ưu tiên các loại cá béo như cá hồi và cá mòi, vì chúng giàu omega-3 ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngoài omega-3, cá hồi còn cung cấp protein chất lượng cao và nhiều dưỡng chất khác. Trong bữa ăn của người Việt, cá hồi thường được chế biến khá đơn giản. Hấp với gừng, nướng, áp chảo với một lượng nhỏ dầu hoặc nấu canh đều tốt hơn so với chiên ngập dầu.

Cá mòi

Cá mòi cũng là lựa chọn tốt với người muốn tăng hấp thu omega-3. Đây là loại cá béo được các chuyên gia khuyến nghị nên ăn thường xuyên.

Nếu sử dụng cá mòi đóng hộp, người có cholesterol cao nên chú ý đến lượng muối trên nhãn. Muối chứa nhiều natri. Những người đang kiểm soát huyết áp hãy ưu tiên chọn những loại có lượng natri thấp, giáo sư dinh dưỡng Joan Salge Blake tại Đại học Boston (Mỹ) khuyến cáo.

Cá rô phi, cá lóc

Cá rô phi và cá lóc cung cấp protein và có thể được chế biến thành các món quen thuộc như cá hấp, cá nướng, cá kho hoặc nấu canh. Cá rô phi cũng nằm trong nhóm được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị về mức độ an toàn đối với thủy ngân.

Tuy nhiên, cá rô phi, cá lóc không giàu omega-3 như cá hồi hay cá mòi. Vì vậy, thay vì chỉ ăn cá rô phi hoặc cá lóc, có thể luân phiên chúng với cá hồi, cá mòi hoặc cá thu.

Cách ăn cũng quan trọng

Đối với người có cholesterol cao, cách chế biến cá quan trọng không kém việc chọn loại cá. Một miếng cá vốn giàu omega-3 nhưng nếu được tẩm bột và chiên ngập dầu sẽ làm tăng đáng kể lượng chất béo có hại trong món ăn.

Thay vào đó, chúng ta có thể chế biến cá bằng cách hấp gừng, nướng, nấu canh rau hoặc kho với lượng nước mắm và muối vừa phải.

Người cholesterol cao nên dùng cá để thay thế thịt đỏ, thịt chế biến và những món giàu protein chứa nhiều chất béo có hại, đồng thời tăng ăn thực vật. Nếu cholesterol "xấu" LDL vẫn cao dù đã điều chỉnh chế độ ăn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp, theo Eating Well.