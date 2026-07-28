Lý do Á hậu Băng Châu ‘ở ẩn’ suốt 15 năm

Băng Châu vui vì vẫn còn khán giả nhớ đến mình

Á hậu Băng Châu tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu, được yêu mến nhờ cuộc thi Khỏe đẹp, thời trang toàn quốc năm 1995. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với những vai diễn trong các bộ phim Sài Gòn trong trái tim em, Cô gái Trà Peng, Những đứa con thành phố, Mùa phượng tím, Vị tướng tình báo và hai người vợ… Ngoài nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất, Băng Châu từng góp mặt trong phong trào Người đẹp hát thập niên 1990.

Á hậu Băng Châu hạnh phúc khi được tiếp tục thực hiện đam mê nghệ thuật Ảnh: NVCC

Khi con đường sự nghiệp đang rộng mở, Á hậu Băng Châu quyết định tạm dừng sự nghiệp khiến khán giả không khỏi bất ngờ. "Thật sự, tôi đã vắng bóng trong một khoảng thời gian dài nhưng gần đây tôi có trở lại với talkshow như Gõ cửa thăm nhà và Người kể chuyện đời. Khi không tham gia nghệ thuật, tôi nhớ nghề lắm nhưng vì công việc gia đình và kinh doanh nên đành chịu. Sau khi tạm gác đam mê, tôi dành thời gian để lo cho con và phát triển công ty riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi cũng có chụp hình quảng cáo, thời trang hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bây giờ, tôi trở lại không phải với nhịp độ như xưa mà làm giám khảo các cuộc thi hoa hậu hoặc góp mặt ở những sự kiện giải trí của đồng nghiệp thân thiết. Tôi cũng muốn đóng phim nếu có thời gian. Ngày xưa, nghệ thuật nuôi tôi nhưng bây giờ tôi làm nghệ thuật vì đam mê. Đến độ tuổi này, tôi chỉ muốn làm điều mình thích, gặp gỡ anh chị em cùng thời và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Á hậu Băng Châu chia sẻ.

Á hậu Băng Châu làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam Ảnh: NVCC

Á hậu Băng Châu tiết lộ mình đang tham gia một dự án điện ảnh Ảnh: NVCC

Nhớ lại khoảng thời gian còn hoạt động sôi nổi, Băng Châu cho biết ngày xưa mỗi khi bước ra đường đều được khán giả nhận ra là An Hòa trong phim Những đứa con trong thành phố. Đối với cô, đó chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất của một nghệ sĩ.

Nữ chính phim Cô gái Trà Peng xúc động: "Có lần tôi đi dạo ở trung tâm thương mại, có một khán giả chạy theo xin chụp ảnh và nói rằng rất ái mộ tôi, còn hỏi vì sao lâu quá tôi không đóng phim. Khi nghe điều đó, tôi cảm động lắm vì vẫn còn người nhớ đến mình sau thời gian dài như thế".

Sau hơn 30 năm đoạt danh hiệu từ cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Băng Châu có cuộc sống thoải mái, viên mãn bên gia đình nhỏ. Cô cảm thấy may mắn vì luôn có mẹ đồng hành, con cái ngoan ngoãn và được tiếp tục sống với giấc mơ nghệ thuật của mình.