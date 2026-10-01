Công an An Giang bắt nhiều vụ trộm chó có súng điện, bình xịt hơi cay

Tối 1.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự T.V.Đ (36 tuổi) và L.T.S (38 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ), để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đây là 2 nghi phạm từ Cần Thơ đến An Giang trộm chó.

Hai nghi phạm trộm chó gồm T.V.Đ và L.T.S đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN AN GIANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 29.9, Công an xã Ngọc Chúc (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 người đi xe máy nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực ấp Sáu Song.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Chúc tổ chức lực lượng đến hiện trường. Qua đó, phát hiện, bắt giữ T.V.Đ và L.T.S; đồng thời thu giữ tang vật gồm 3 con chó trong bao tải cùng các dụng cụ như: súng điện tự chế, gậy điện tự chế, bình ắc quy, chĩa, băng keo đen, ớt bột, bình xịt hơi cay... do cả hai mang theo để trộm chó.

Qua làm việc bước đầu, Đ. và S. khai nhận lợi dụng đêm khuya, chạy xe máy từ thành phố Cần Thơ đến các xã Thạnh Hưng, Ngọc Chúc (tỉnh An Gian), tìm chó của người dân đi ra đường để bắt trộm.

Công an xã Ngọc Chúc sau đó chuyển vụ việc và 2 nghi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đến, lúc 3 giờ 30 phút sáng 30.9, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp Xẻo Rô, Công an xã An Biên bắt quả tang N.V.C (47 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi trộm chó.

Công an xã An Biên bắt quả tang N.V.C trộm chó trên địa bàn xã vào rạng sáng 30.9 ẢNH: CAAG

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 con chó đã chết, 1 xe máy và 1 bộ công cụ kích điện. Qua làm việc bước đầu, C. thừa nhận lợi dụng đêm khuya người dân ngủ say, mất cảnh giác để thực hiện hành vi trộm chó.

Hiện các vụ trộm chó nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.