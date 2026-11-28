Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (56 tuổi, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Cửu Long về hành vi gây ô nhiễm môi trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, trước đó qua kiểm tra tại khu đất của ông Đ.V.L ở tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, cơ quan chức năng phát hiện hơn 4.000 tấn xà bần là gạch, đá xi măng đã qua sử dụng được dùng để san lấp mặt bằng.

Số xà bần trên có nguồn gốc từ việc tháo dỡ Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cũ (thuộc phường Rạch Giá) để giải phóng bằng do bệnh viện mới xây dựng ở vị trí khác. Từ đó, Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường xà bần từ việc tháo dỡ Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cũ được bị can Nguyễn Cửu Long bán ra bên ngoài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra ban đầu, khoảng tháng 10.2025, ông Long được ủy quyền để thực hiện công trình phá dỡ bệnh viện theo phương án đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ bệnh viện, ông Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn xà bần ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.