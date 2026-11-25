Tối 25.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện KSND tỉnh này đề nghị truy tố Huỳnh Hồng Hải (43 tuổi, ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội giết người. Hải là bị can ném bé trai 4 tuổi xuống sông Long Xuyên hồi tháng 9.2023.

Bị can Huỳnh Hồng Hải thời điểm bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ ngày 11.9.2023 ẢNH: CACC

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V (35 tuổi, ở TP.HCM). Thời điểm quen nhau, chị V. đã có một con trai riêng là bé K. (khi đó 4 tuổi).

Ngày 10.9.2023, Hải điện thoại mời chị V. xuống nhà mình ở phường Long Xuyên dự đám giỗ. Chị V. nhận lời và cùng bé K. đến nhà Hải vào chiều tối cùng ngày.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.9, bé K. quấy khóc nên chị V. kêu Hải lấy xe máy chở bé đi chơi. Hải đồng ý và chở bé đi chơi ở nhiều điểm thuộc phường Long Xuyên, nhưng bé vẫn quấy khóc.

Tức giận, Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Long Xuyên), rồi bất ngờ dùng hai tay ôm bé K. đưa ra lan can cầu, ném xuống sông Long Xuyên.

Rất may, đúng lúc này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ (66 tuổi, ở phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa chạy tới. Phát hiện sự việc, hai cha con ông Thọ đã kịp cứu bé lên ghe an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp công an địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ, truy xét người đã ném bé K. xuống sông. Kết quả, sau 5 giờ triển khai xác minh, lực lượng công an tỉnh bắt giữ được Hải khi đang lưu thông trên đường.

Cầu Tôn Đức Thắng (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), nơi xảy ra sự việc bé trai 4 tuổi bị ném xuống sông Long Xuyên ẢNH: CTV

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm ném bé K. xuống sông Long Xuyên, Hải nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó Hải có biểu hiện tâm thần nên phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Đến nay, sau khi sức khỏe Hải trở lại bình thường, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ném bé trai 4 tuổi xuống sông Long Xuyên. Qua đó, đơn vị chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Hải về tội giết người.