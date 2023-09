An Giang: Bắt nghi phạm ném bé trai từ trên cầu xuống sông

Liên quan vụ việc bé trai bị rơi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông, tối 11.9, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt được Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, tên thường gọi Tý, ngụ TP.HCM), nghi phạm ném bé trai từ trên cầu xuống sông.



Hiện, lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy vấn Hải để làm rõ vì sao người này ném bé trai xuống sông, để xử lý theo quy định. Bé trai đã được mẹ đến trụ sở công an đưa về nhà chăm sóc.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đưa Huỳnh Hồng Hải về trụ sở CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 5 cùng ngày, ông Bùi Ngọc Thọ (62 tuổi) và con trai là Bùi Hữu Thành (39 tuổi, cùng ngụ P.Phước Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa lưu thông trên sông Long Xuyên - Rạch Giá theo hướng từ xã Mỹ Khánh ra sông Hậu.

Khi qua khu vực cầu Tôn Đức Thắng (thuộc P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) ông Thọ nghe tiếng động dưới sông, như có vật rơi. Lúc này, ông Thọ nhìn kỹ, phát hiện bé trai đang chới với, chìm dần dưới sông nên quay ghe lại để anh Thành nhảy xuống ứng cứu. Rất may, ít phút sau, anh Thành đưa được bé trai khoảng 3 - 4 tuổi vào bờ.

Cơ quan chức năng xác minh nhanh, theo thông tin người dân cung cấp, khoảng 10 giờ 50, một người đàn ông chạy xe máy, không đội nón bảo hiểm, chở theo một em bé đi lên cầu Tôn Đức Thắng. Khi lên gần giữa cầu, người này bất ngờ ném bé xuống sông rồi lên xe bỏ đi.

Qua điều tra, xác minh, đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh An Giang bắt được Huỳnh Hồng Hải là nghi phạm ném bé trai xuống sông.