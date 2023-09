Vụ lừa người sang Campuchia: Xử lý toàn diện vụ án, không để bỏ lọt tội phạm

Chiều 8.9, Công an tỉnh An Giang tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người, xảy ra ngày 25.8 tại khu vực biên giới thuộc H.An Phú, An Giang và tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trái), thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia điều tra, truy xét vụ án CAAG

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, biểu dương thành tích điều tra, truy xét vụ án. Ông Bình cho biết việc điều tra, khám phá và truy bắt nhanh nhóm phạm tội đã thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của các lực lượng tham gia chuyên án.

Dự báo, trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khu vực tuyến biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập thêm nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh nhà.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSĐT phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu của lực lượng chức năng Campuchia. Đồng thời, nắm tình hình giải quyết vụ án của tòa án phía Campuchia để tham mưu xử lý toàn diện vụ án, không để bỏ lọt tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong điều tra, truy xét vụ án CAAG

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình đã tặng bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho tập thể Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự; Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Phòng 1 (Viện KSND tỉnh An Giang). Đồng thời, tặng bằng khen cho 6 cá nhân thuộc các đơn vị nêu trên vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét vụ án.

Ngoài ra, có 17 cá nhân khác được Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét vụ án.

Như thông tin Thanh Niên đã thông tin, khoảng giữa tháng 8, một nhóm 5 người từ nhiều tỉnh thành phía bắc liên hệ với nhóm người tổ chức vượt biên trái phép sang Đài Loan tìm việc làm. Đến ngày 25.8, nhóm 5 người này được đưa sang Campuchia trái phép, nhưng khi đến Campuchia, họ lọt vào đường dây tội phạm có tổ chức, bị tra tấn dã man và tống tiền gia đình… khiến 1 người thiệt mạng, 4 người may mắn từ Campuchia trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn H.An Phú thì bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện. Qua xác minh vụ việc, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án và chuyển giao hồ sơ và những người có liên quan cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thiết Thoại (41 tuổi), Huỳnh Thị Út (43 tuổi, vợ của Thoại), Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi, là con của Hoàng, tất cả cùng ngụ tại H.An Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Chung (28 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.