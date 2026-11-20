Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ngày 20.11 cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng cho bị can Trần Nhật Trường (48 tuổi, ở xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) thực nghiệm hiện trường vụ giết người xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang cho bị can Trần Nhật Trường (áo sọc ca rô) thực hiện lại toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ án giết người ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31.3, Trường tình cờ gặp ông N.V.T (59 tuổi, ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang) tại khu vực vòng xoay số 10, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sau khi trò chuyện, ông T. rủ Trường về nhà ở khu phố Suối Mây Dương Tơ để nhậu và Trường đồng ý.

Lúc đi, Trường giấu con dao dài tự chế trong người nhằm mục đích đánh nhau với nhóm đã gây sự với bạn của Trường trước đó, nhưng không gặp. Khi đến nhà ông T., Trường để con dao ở phòng khách.

Trong lúc nhậu, ông T. gạ gẫm quan hệ đồng giới và hứa cho Trường 2 triệu đồng. Sau khi quan hệ xong, Trường ra phòng khách nhà ông T. ngủ.

Bị can Trần Nhật Trường tại hiện trường gây án ẢNH: TIẾN TẦM

Đến hơn 5 sáng ngày 1.4, Trường vào phòng ngủ kêu ông T. đưa 2 triệu đồng như đã hứa, nhưng ông T. không đưa và chửi Trường. Trong lúc cự cãi, ông T. lấy dao đâm Trường nhưng bị Trường nắm được tay và cán dao nên không bị thương.

Bực tức, Trường chạy ra phòng khách, lấy con dao mang theo trước đó rồi quay lại phòng ngủ chém ông T. nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới dừng lại.

Sau khi gây án, Trường rửa tay, thay quần áo rời khỏi hiện trường và vứt con dao rồi bỏ trốn. Ông T. được người dân phát hiện tử vong tại hiện trường nên báo công an.

Đến ngày 14.4, Trường bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, sau đó khởi tố về hành vi giết người.

Bị can Trần Nhật Trường thực hiện lại hành vi sát hại nạn nhân ẢNH: TIẾN TẦM

Ngày 19.11, trước sự chứng kiến của kiểm sát viên Viện KSND tỉnh An Giang và luật sư, Công an tỉnh An Giang đã cho bị can Trần Nhật Trường diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua thực nghiệm hiện trường, cơ quan tố tụng nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.



