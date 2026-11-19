Ngày 19.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và đưa Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) đến quán cà phê ở phường này để thực nghiệm hiện trường vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với 31 vết đâm.

Lực lượng công an đưa bị can Đặng Chấn Huy đến quán cà phê ở phường Đông Thành để thực nghiệm hiện trường vụ giết người và cướp tài sản

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.11, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, tử vong trong quán nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người bà L. có tổng cộng 31 vết đâm từ vật sắc nhọn và bị mất nhiều tài sản.

Hiện trường vụ nữ chủ quán cà phê tử vong ẢNH: NAM LONG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm nên tiến hành truy xét.

Ngày 13.11, lực lượng công an mời Huy về làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận có hành vi sát hại và cướp tài sản của bà L.

Chiều cùng ngày (19.11), công tác thực nghiệm hiện trường đã hoàn tất.

Hiện vụ nữ chủ quán cà phê tử vong được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.