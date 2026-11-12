Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người

Ngày 12.11, lãnh đạo Công an phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long xác nhận có vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong quán, và cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long tử vong trong quán nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bà L. được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để điều tra vụ viêc ẢNH: NAM LONG

Đến chiều cùng ngày (12.11), công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể bà L. được bàn giao cho gia đình an táng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người.



