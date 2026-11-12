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    Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người

    Nam Long
    Nam Long
    Nữ chủ quán cà phê tử vong tại ở Vĩnh Long với nhiều vết đâm trên người. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

    Ngày 12.11, lãnh đạo Công an phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long xác nhận có vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong quán, và cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ việc.

    Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người - Ảnh 1.

    Khu vực xảy ra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong

    ẢNH: NAM LONG

    Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long tử vong trong quán nên trình báo cơ quan công an.

    Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bà L. được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên người.

    Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để điều tra vụ viêc

    ẢNH: NAM LONG

    Đến chiều cùng ngày (12.11), công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể bà L. được bàn giao cho gia đình an táng.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người.


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