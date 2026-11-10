Vụ 'dùng dao đâm rồi đốt người tình' trong phòng trọ là do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 10.11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ "dùng dao đâm rồi đốt người tình" xảy ra ở ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long.

Khu vực nhà trọ xảy ra sự việc "dùng dao đâm rồi đốt người tình" ảnh: C.T.V

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 19 phút cùng ngày, người dân trình báo sự việc khu nhà trọ tại ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long xảy ra cháy.

Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị P.T.N.H (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) ở nhà trọ trên bị thương nằm ở cổng chính nhà trọ. Đồng thời, người dân thấy Trần Bá Triết (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) chạy ra từ phòng chị H.

Khi xe cấp cứu đến, chị H. đã tử vong. Vụ việc liền được trình báo đến Công an xã Phú Qưới. Nguyên nhân tử vong của chị H. được xác định do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói.

Nơi Triết vứt bỏ con dao gây án ảnh: CTV

Kết quả xác minh ban đầu, chị H. và Triết có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, chị H. muốn chia tay, nhưng Triết không đồng ý và nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết chị H.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 10.11, đến nhà trọ của H., Triết dùng dây kẽm buộc chốt cửa bên ngoài các phòng trọ khác, sau đó đến phòng trọ của chị H. giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, hai người xảy ra cự cãi, Triết dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H., rồi dùng xăng đốt người tình. Ngọn lửa bùng lên, chị H. chạy ra ngoài kêu cứu, bản thân Triết cũng bị bỏng nên chạy ra ngoài đón taxi đến ở Cần Thơ cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc ảnh: CTV

Theo lời khai ban đầu, Triết thừa nhận xuất phát từ mâu thuẫn tình nên đêm 9.11, Triết đến phòng trọ tìm chị H. nhưng chị này không chịu mở cửa. Bực tức, Triết đi mua can xăng mang đến phòng trọ, đập cửa xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. rồi châm lửa đốt nạn nhân.

Hiện vụ việc "dùng dao đâm rồi đốt người tình" đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh làm rõ.