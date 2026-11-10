Điều tra nghi án 'dùng dao đâm rồi đốt người tình' trong phòng trọ

Ngày 10.11, tin từ UBND xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án "dùng dao đâm rồi đốt người tình" xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn xã.

Hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 19 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Phú Qưới nhận được thông tin vụ việc có dấu hiệu giết người và đốt xác. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kết hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường xác minh.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm nêu trên, nhiều người nghe tiếng nổ và lửa phát ra từ phòng trọ số 4 (của nhà trọ thuộc khu dân cư ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long). Lúc này, Trần Bá Triết (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) từ trong phòng trọ của chị P.T.N.H (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) tay cầm dao chạy ra.

Chị H. chạy theo sau trong tình trạng quần áo đang cháy, chạy đến cửa nhà trọ thì chị H. gục ngã rồi tử vong sau đó, trên người chị H. có nhiều vết thương nghi do bị dao đâm, cơ thể bị cháy. Nghi phạm Trần Bá Triết cũng bị bỏng nặng và đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long đã giữ nghi phạm; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



