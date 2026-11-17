Ngày 17.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Huy là nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Nghi phạm Đặng Chấn Huy nghe công an đọc quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.11, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N, ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, tử vong trong quán nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người bà L. có tổng cộng 31 vết đâm từ vật sắc nhọn và bị mất nhiều tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm nên tiến hành truy xét.

Ngày 13.11, lực lượng công an mời Huy về làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận có hành vi sát hại và cướp tài sản của bà L.

Hiện vụ sát hại nữ chủ quán cà phê rồi cướp tài sản được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.