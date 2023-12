Công an bắt nhiều người 'phê' ma túy trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Ngày 7.12, Công an Q.Bình Tân đang củng cố hồ sơ, xử lý 15 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Địa điểm mà nhóm này "phê" ma túy được xác định tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Thông tin ban đầu, trong ngày 5 và 6.12, Công an P.Bình Hưng Hòa A phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân ra quân truy quét, phát hiện 16 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Qua truy quét, lực lượng công an phát hiện nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) T.D

Qua kiểm tra, công an xác định có 15 người (14 nam và 1 nữ) dương tính với chất ma túy. Đồng thời, công an phát hiện 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an cũng thu giữ nhiều ống kim tiêm và tang vật, nghi để nhóm này sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là điểm nguy cơ phức tạp về ma túy

Theo đại diện Công an TP.HCM, từ đầu năm 2023, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo Công an P.Bình Hưng Hòa A thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, tập trung vào chuyển hóa địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội thuộc khu phố 5, khu phố 6 (khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa).

Công an thu giữ nhiều ống kim tiêm T.D

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, tính từ đầu năm đến ngày 30.11, tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, lực lượng công an đã phát hiện 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người; 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 người; phát hiện 68 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 59 người nghiện.

Trước thực trạng trên, Công an P.Bình Hưng Hòa A đã đưa khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào danh sách điểm nguy cơ phức tạp về ma túy.

Về giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm 2023, Công an P.Bình Hưng Hòa A phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền người dân về ý thức giữ gìn an ninh trật tự… Vận động, lấy ý kiến người dân về việc rào các ngõ phụ vào nghĩa trang, chỉ chừa lại 3 đường chính để thuận lợi cho công tác tuần tra, gác chốt, phát hiện, thu gom người sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tham mưu UBND phường lắp đặt camera giám sát; phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân huy động lực lượng tuần tra, truy quét, thu gom người sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa; rà soát, lập danh sách những người nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa để triệt xóa.