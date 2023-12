Công an bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc

Theo công an, bị hại trong vụ án này là bà Lê Thị Hồng T. (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM). Năm 2021, bà T. có mua một thửa đất có diện tích 420,3 m2 tại địa chỉ xã Bình Mỹ, H.Củ Chi của ông N.V.T và bà N.T.C.N làm chủ với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.

Nguyễn Minh Phúc tại trụ sở công an CACC

Ngày 7.10.2022, bà T. thông qua Lê Văn Vinh (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) giới thiệu và quen biết Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách 1 thửa đất thành 2 thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì Phúc đồng ý.

Mặc dù, Phúc không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng do Phúc có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác nên Phúc đồng ý nhận làm. Phúc thỏa thuận với bà T. với chi phí là 135 triệu đồng, trong đó Phúc nhận trước 70 triệu đồng.

Sau đó, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên ứng dụng xã hội. Phúc nhận được 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thì đưa cho bà T. một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc cất giữ một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T., để đợi khi nào bà T. đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ 2 cho bà T.

Khi hành vi của Phúc bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc.

Sau nhiều lần quanh co chối tội thì Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Củ Chi đã khám xét khẩn cấp nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Củ Chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Công an cũng khuyến cáo, trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view… rất nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời, ngược đạo gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đề nghị người dân phải thật cẩn thận để không góp phần tiếp tay cho bọn tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.