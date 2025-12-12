Công an bị thương khi truy bắt người nghi ‘ngáo đá’ tại Pleiku

Sáng 12.12, đại tá Phạm Hữu Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến thăm và động viên đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an P.Diên Hồng, bị thương trong lúc truy bắt người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá".

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên các cán bộ Công an P.Diên Hồng tham gia truy bắt người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" ẢNH: TRị BÌNH

Khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an P.Diên Hồng nhận tin báo về một người đàn ông có dấu hiệu "ngáo đá" xuất hiện trước cổng Trung tâm thương mại Pleiku (P.Diên Hồng). Đơn vị lập tức cử tổ công tác gồm trung tá Vũ Quang Huy và đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường kiểm tra, xử lý.

Tại đây, tổ công tác phối hợp người dân tiếp cận và khống chế người đàn ông nghi "ngáo đá". Trong lúc truy bắt, đại úy Nguyên bị người này bất ngờ dùng kéo đâm gây thương tích ở vùng mặt và môi. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua xác minh, người này là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, ở tổ dân phố 2 Hội Thương, P.Pleiku, Gia Lai).

Đặng Hoàng Quý tại trụ sở công an ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay sau sự việc, đại tá Phạm Hữu Trường đã đến Công an P.Diên Hồng chỉ đạo công tác điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời thăm hỏi, động viên đại úy Nguyên sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.

Đại tá Trường ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của tổ công tác Công an P.Diên Hồng khi kịp thời truy bắt người bị "ngáo đá", góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.