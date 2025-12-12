Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an bị thương khi truy bắt người nghi ‘ngáo đá’ tại Pleiku

Trị Bình
Trị Bình
12/12/2025 17:01 GMT+7

Trong lúc bị truy bắt, người đàn ông có biểu hiện 'ngáo đá' bất ngờ dùng kéo đâm, gây thương tích đối với một chiến sĩ Công an P.Diên Hồng (Gia Lai).

Sáng 12.12, đại tá Phạm Hữu Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến thăm và động viên đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an P.Diên Hồng, bị thương trong lúc truy bắt người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá".

Công an bị thương khi truy bắt người nghi ‘ngáo đá’ tại Pleiku- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên các cán bộ Công an P.Diên Hồng tham gia truy bắt người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá"

ẢNH: TRị BÌNH

Khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an P.Diên Hồng nhận tin báo về một người đàn ông có dấu hiệu "ngáo đá" xuất hiện trước cổng Trung tâm thương mại Pleiku (P.Diên Hồng). Đơn vị lập tức cử tổ công tác gồm trung tá Vũ Quang Huy và đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường kiểm tra, xử lý.

Tại đây, tổ công tác phối hợp người dân tiếp cận và khống chế người đàn ông nghi "ngáo đá". Trong lúc truy bắt, đại úy Nguyên bị người này bất ngờ dùng kéo đâm gây thương tích ở vùng mặt và môi. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua xác minh, người này là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, ở tổ dân phố 2 Hội Thương, P.Pleiku, Gia Lai).

Công an bị thương khi truy bắt người nghi ‘ngáo đá’ tại Pleiku- Ảnh 2.

Đặng Hoàng Quý tại trụ sở công an

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay sau sự việc, đại tá Phạm Hữu Trường đã đến Công an P.Diên Hồng chỉ đạo công tác điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời thăm hỏi, động viên đại úy Nguyên sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.

Đại tá Trường ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của tổ công tác Công an P.Diên Hồng khi kịp thời truy bắt người bị "ngáo đá", góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Tài xế ngáo đá chạy xe lạng lách, cầm dao chống trả công an

Tài xế ngáo đá chạy xe lạng lách, cầm dao chống trả công an

Tài xế ngáo đá chạy xe tải lạng lách trên tỉnh lộ 786B và cầm dao chống trả lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế sau gần một giờ truy đuổi.

Khám phá thêm chủ đề

công an ngáo đá công an bị thương Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận