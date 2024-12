Công an Bình Định tặng giấy khen cho nhân viên xe khách vì phát hiện ma túy

Chiều 16.12, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tổ chức tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho ông Nguyễn Đức Lợi, nhân viên Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng (TP.Quy Nhơn), về thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định trao giấy khen cho ông Nguyễn Đức Lợi ẢNH: THU DỊU

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 16.9, xe khách biển số 77F-001.73 của nhà xe Sơn Tùng do tài xế Nguyễn Đức Lợi điều khiển xuất bến từ TP.Quy Nhơn (Bình Định) đi Đà Nẵng. Đến 21 giờ 30, xe tới khu vực cầu Bà Gi (thuộc xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) thì đón nhận hàng từ 2 chủ hàng đặt trước. Anh Trần Xuân Long, nhân viên phục vụ trên xe, là người nhận hàng.

"Người này nói gửi hàng tới cây xăng Thanh Bình (ở Quảng Ngãi). Trên hộp ghi hàng gửi là cá cảnh", anh Long kể lại. Thấy thái độ người gửi có phần lạ lùng, nghi ngờ hàng có vấn đề, anh Long trao đổi với tài xế Lợi.

Theo anh Lợi, bên ngoài thùng hàng ghi cá cảnh, nhưng người gửi lại nói là cá khô, biểu hiện khá vội vàng. Nghi ngờ có vấn đề, anh Lợi liền nói nhân viên mở thùng hàng để kiểm tra. Trước lúc kiểm tra, nhân viên nhà xe liên hệ với người nhận ở Quảng Ngãi (theo số điện thoại ghi trên thùng hàng), nhưng người này nói không biết hàng gì.

Khi thùng hàng được mở ra, bên trong có 5 túi nhỏ chứa những viên màu trắng, cứng. Nghi ngờ gói hàng này là ma túy, tài xế và phụ xe báo cáo về công ty. Lãnh đạo công ty báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Khi xe khách đến H.Phù Mỹ (Bình Định), Công an H.Phù Mỹ cử lực lượng phối hợp với Trạm CSGT kiểm tra, xác định đó là ma túy.

Số ma túy được nhân viên xe khách phát hiện, báo lực lượng chức năng ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng công an H.Phù Mỹ cho biết, sau khi kiểm tra, ngay trong đêm, Công an H.Phù Mỹ cử lực lượng phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Công an TP.Quảng Ngãi truy bắt đối tượng giao nhận ma túy. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 17.9, tại bến xe Chín Nghĩa (TP.Quảng Ngãi), lực lượng phối hợp bắt quả tang Võ Văn Thương (18 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) khi đang nhận hàng.

Dịp này, Ban lãnh đạo Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng cũng tặng giấy khen cho anh Nguyễn Đức Lợi và anh Trần Xuân Long.