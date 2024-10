Hàng ngàn người đến xem công an biểu diễn võ thuật, kỹ năng phòng chống tội phạm

Sáng 13.10, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng ngàn người dân và du khách háo hức đến xem công an biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ, kỹ năng phòng chống tội phạm tại lễ khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 6, khu vực 3, do Bộ Công an tổ chức.

Biểu diễn phòng chống khủng bố ẢNH: LÂM VIÊN

Hơn 2.500 cán bộ chiến sĩ công an với 20 đội tuyển đến từ các tỉnh thành khu vực phía nam tham gia ẢNH: LÂM VIÊN

Đến dự lễ khai mạc về phía Bộ Công an có thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng X03 Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ đạo đại hội và hội thi; lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo TP.Đà Lạt.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị phối hợp tổ chức Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc ẢNH: LÂM VIÊN

Đại hội khỏe và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND của Bộ Công an nhằm đánh giá kết quả, chất lượng việc triển khai thực hiện công tác rèn luyện thể dục, thể thao, tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng CAND. Đây là dịp để lực lượng CAND biểu dương lực lượng, tạo khí thế áp đảo đối với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" tạo cho cán bộ, chiến sĩ nguồn động lực lớn để nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tự rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh chống tội phạm.

Đội Kỵ binh tại Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc ẢNH: LÂM VIÊN

Đại hội và Hội thi năm nay được thiết kế với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào tranh tài ở các nội dung: duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá. Các hoạt động trên là điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân cũng như xây dựng thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng dân. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ diễn ra vào cuối năm 2024.

Diễn tập phòng chống khủng bố ẢNH: LÂM VIÊN

Từ ngày 13 - 18.10, các đội tuyển tham gia nhiều nội dung thi đấu đa dạng, hấp dẫn với nhiều nội dung mới, có độ khó cao, lần đầu tiên đưa vào chương trình thi đấu. Chương trình bao gồm các hoạt động nghiệp vụ, thể thao và văn hóa được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp.

Đội mô tô Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an biểu diễn

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, tối 12.10, Đội quân nhạc CAND tổ chức biểu diễn quanh hồ Xuân Hương và phố đi bộ trung tâm TP.Đà Lạt; đặc biệt lần đầu tiên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động kỵ binh CAND xuất hiện và tuần hành quanh hồ Xuân Hương. Đêm hội, đã giúp người dân phố núi và du khách được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc hấp dẫn với những giai điệu hào hùng, hoành tráng ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và Đà Lạt mộng mơ.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Hàng ngàn người dân đến dự khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc ẢNH: LÂM VIÊN

Đội nhạc biểu diễn tại đại hội ẢNH: LÂM VIÊN

Chuẩn bị biểu diễn võ thuật ẢNH: LÂM VIÊN

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng công an ẢNH: LÂM VIÊN

Đánh phá mục tiêu khủng bố ẢNH: LÂM VIÊN

Biễu diễn võ công ẢNH: LÂM VIÊN

Biểu diễn võ thuật ẢNH: LÂM VIÊN

Đội mô tô biểu diễn ẢNH: LÂM VIÊN

Tập kích chống khủng bố ẢNH: LÂM VIÊN

Biểu diễn bảo vệ chính khách ẢNH: LÂM VIÊN

Biễu diễn dùng miệng kéo xe tải ẢNH: LÂM VIÊN