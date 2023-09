Công an Bình Phước điều tra vụ dùng súng bắn 2 người bị thương

Ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn 2 người bị thương, xảy ra vào sáng cùng ngày tại thôn 5, xã Nghĩa Trung, địa bàn giáp ranh H.Đồng Phú và H.Bù Đăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 22.9, ông Lê Văn Khánh (45 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng) đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm người đi ô tô (chưa rõ biển số và người điều khiển) đến tìm. Sau đó, một người cầm súng và một người dùng tay đánh vào đầu ông Khánh. Thấy chồng bị đánh, vợ ông Khánh tri hô nên nhóm này bỏ chạy.

Lê Quang Bình lúc bị bắt giữ CACC

Biết được người đánh mình là Lê Quang Bình (35 tuổi, ngụ thôn 5, xã Nghĩa Bình) nên ông Khánh gọi cho anh trai là Lê Văn Hải (50 tuổi) đến nhà Bình để hỏi chuyện.

Khi đến nơi thấy Bình đi về, từ trên xe bước xuống, ông Khánh dùng đá ném. Bình sau đó lấy khẩu súng (giống súng quân dụng K54) trong người ra bắn trúng vào chân ông Khánh. Ông Hải sau đó nhảy vào giật súng của Bình, bị Bình bắn trúng bên hông sườn. Trong lúc giằng co, khẩu súng bị văng ra xa. Sau cuộc ẩu đả, cả 3 người nói trên bị thương,

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú, Công an H.Bù Đăng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Có 4 người liên quan đến vụ việc nói trên đang được công an lấy lời khai để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.