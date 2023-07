Nhóm côn đồ truy đuổi, dùng súng bắn người nhưng trả thù nhầm

Ngày 13.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can dùng súng bắn người giữa đường phố.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê bắt tạm giam Võ Trần Đình Dương (23 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc), Trần Viết Hào (ngụ P.Hòa Cường Nam), Tôn Thất Trần Thành Tú (cùng 19 tuổi, ngụ K48 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang), Chế Văn Quốc Tuấn (21 tuổi, ngụ K338/48 Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, rạng sáng 3.7, Nguyễn Văn Hoài Việt (19 tuổi, ngụ đường Cù Chính Lan, P.Hòa Khê) chạy xe máy chở bạn là Đỗ Nguyễn Minh Quân (20 tuổi, ngụ đường Huỳnh Ngọc Huệ, cùng Q.Thanh Khê) đến ăn ở quán bún trên đường Hà Huy Tập.

Khi cả hai vừa rời quán bún thì bị Dương, Hào, Tú, Tuấn đi trên 2 xe máy áp sát. Nhóm 4 bị can này rút súng bắn đạn bi sắt bắn vào vùng hông bên trái của Quân, gây thương tích. Việt chở Quân bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ, nhưng nhóm Dương truy đuổi, dùng súng bắn tiếp vào vùng hông bên trái của Việt.

Việt tiếp tục chạy xe đến ngã ba Hà Huy Tập - Phạm Nhữ Tăng thì bị nhóm côn đồ đuổi theo, bắn trúng vùng bụng. Việt chạy tiếp đến số nhà 210 Hà Huy Tập, bị bắn trúng vùng chân bên phải. Sau đó, 4 côn đồ bỏ đi.

Công an Q.Thanh Khê truy xét, bắt được nhóm Dương, Hào, Tú, Tuấn. Theo Công an quận, 4 bị can có hành vi tổ chức sử dụng vũ khí, hung khí đuổi đánh người khác, gây rối trật tự công cộng. Công an Q.Thanh Khê xác định, nguyên nhân vụ truy đuổi, bắn người táo tợn trên là do Dương muốn trả thù nhóm đã đập phá quán của Dương ở Q.Ngũ Hành Sơn vào tháng 4.

Khẩu súng bắn đạn bi sắt được Dương đặt mua trên mạng. Dương truy tìm suốt 3 tháng, đến rạng sáng 3.7 nghe tin có 2 thanh niên xuất hiện ở đường Hà Huy Tập giống kẻ thù.

Dương huy động 3 côn đồ còn lại mang theo súng và 2 con dao. Đến nơi, Dương chặn xe tra hỏi; Việt, Quân thấy nhóm Dương có hung khí nên hoảng sợ bỏ chạy khiến Dương càng cho rằng 2 người này là kẻ thù. Trong khi đó, Việt, Quân bị bắn oan vì không liên quan đến vụ việc.