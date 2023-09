Công an Bình Phước triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy có tàng trữ vũ khí

Ngày 15.9, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy do Trần Thị Mỹ Linh (31 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) cầm đầu.

Số ma túy Linh cất giấu trong phòng ngủ HOÀNG

Trước đó, lực lượng chức năng theo dõi quy luật hoạt động tại tụ điểm mua bán ma túy do Trần Thị Mỹ Linh cầm đầu ngay tại nơi mình ở, hằng ngày, có nhiều người nghiện đến mua ma túy để sử dụng. Linh giao ma túy qua khe cửa hoặc cho người mang đi giao đến các điểm hẹn trước.

Khoảng 17 giờ ngày 14.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an TP.Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng đột kích căn nhà Linh đang ở.

Linh và Đạt khi bị bắt giữ HOÀNG GIÁP

Khi thấy lực lượng công an, Linh và bạn trai là Phạm Quốc Đạt (22 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng) đang ở trong nhà đã chạy ra phía sau. Lúc này Đạt cầm theo một khẩu súng, bên trong có sẵn 6 viên đạn. Lực lượng công an nhanh chóng áp sát, khống chế cả hai.

Khám xét căn nhà Linh đang ở, lực lượng công an phát hiện nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng ở nhiều vị trí khác nhau.

Khẩu súng cùng tang vật liên quan bị công an thu giữ HOÀNG GIÁP

Bước đầu Linh khai nhận số tinh thể màu trắng trong các gói ni lông là ma túy dạng đá mua về chia nhỏ để bán cho người nghiện. Đạt sống như vợ chồng với Linh, là người thường xuyên mang ma túy đi giao. Cả Linh và Đạt đều nghiện ma túy.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ mua bán chất ma túy có tàng trữ vũ khí nêu trên.