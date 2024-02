Công an Bình Thuận bắt nghi phạm người nước ngoài để điều tra vụ án giết người

Ngày 4.2, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam một người nước ngoài là nghi phạm trong vụ án giết chết một công dân Nga ở P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định được nghi phạm giết người, rồi chở xác phi tang là một người đàn ông quốc tịch Nga, đồng hương của nạn nhân. Ngày 4.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam nghi phạm này để điều tra.

Nơi nạn nhân cư trú và cũng là hiện trường vụ án giết người D.T

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, do mâu thuẫn xảy ra từ việc nhờ xin việc làm dẫn đến đánh nhau và xảy ra án mạng.



Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 1.2, người dân phát hiện thi thể nam giới được quấn nhiều lớp ga trải giường, chăn mền và phần chân quấn bằng túi ni lông tại bãi đất trống thuộc thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết.

Công an khám nghiệm hiện trường Q.H

Vị trí bãi đất trống cách đường đất khoảng 100 m thuộc khu vực vắng nhà dân. Qua kiểm tra, Công an TP.Phan Thiết phát hiện có vết thương trên đầu nạn nhân với nhiều nghi vấn nên báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định nạn nhân là ông Echushin Vasilii (44 tuổi, quốc tịch Nga).