Công an Bình Thuận bắt tạm giam bị can lừa đảo 200 tỉ đồng

Lệnh bắt tạm giam bị can của Cơ quan CSĐT cũng đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn vào ngày 5.5. Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở và di lý bị can Lương Thị Hồng Châu về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, trước đây bị can Lương Thị Hồng Châu sinh sống cùng gia đình tại phường Tân An, TX.La Gi. Do có thời gian làm nhân viên một quỹ tín dụng tại H.Hàm Tân (Bình Thuận) nên Châu quen biết nhiều người đến ngân hàng giao dịch.





Từ tháng 1.2018 đến tháng 4.2019, Lương Thị Hồng Châu đã vay tiền của 19 người tổng số tiền gần 200 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Để tạo niềm tin cho chủ nợ, Châu đã dùng thủ đoạn vay của người sau trả lãi cao cho người trước.

Đến tháng 4.2019, mặc dù biết mình đã mất khả năng trả nợ hoàn toàn nhưng Châu vẫn tiếp tục lừa đảo nhiều nạn nhân khác ở trong và ngoài tỉnh để chiếm đoạt thêm với số tiền hơn 19 tỉ đồng.