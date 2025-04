Công an Bình Thuận cập nhật kiến thức AI cho cán bộ nghiệp vụ

Tham dự lớp tập huấn, cập nhật về trí tuệ nhân tạo (AI) có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, lực lượng công an xã, phường thuộc Công an Bình Thuận.

Tại buổi tập huấn, TS Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường đại học FPT đã truyền đạt các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo; các xu hướng và ứng dụng AI trong công tác điều hành, quản lý hành chính nhà nước hiện nay.

Tiến sĩ Hoàng Nam Tiến, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tập huấn các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về AI trong quản lý, điều hành, quản trị nhà nước cho lực lượng công an Bình Thuận ẢNH: NHƯ Ý

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, mục đích của đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt là sự phát triển về AI; việc cập nhật công nghệ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ giúp cho công tác nghiệp vụ hiệu quả và chính xác hơn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại buổi tập huấn ẢNH: NHƯ Ý

Cũng theo đại tá Liêm, cán bộ, chiến sĩ công an, từ lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh, xuống đến công an các xã, phường phải luôn trau dồi kiến thức cơ bản, nhất là các tiến bộ mới về khoa học, công nghệ; đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để góp phần ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn của công tác.

"Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ công an làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước của đơn vị; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao hiện nay; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao", đại tá Liêm cho biết.