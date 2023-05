Công an Bình Thuận lập các tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ

Ngày 23.5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị này đã thành lập các tổ công tác chuyên đề tại tất cả 10 huyện, thị thành phố trên địa bàn.



Tổ công tác đặc biệt này tập trung xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên các tuyến đường bộ, vi phạm cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ và vi phạm phần đường hay làn đường, đi ngược chiều.

Các tổ công tác chuyên đề này tập trung kiểm tra người điều khiển xe mô tô, xe máy, xe tải chở vật liệu xây dựng, xe ô tô con và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Thời gian thực hiện tuần tra xử lý của các tổ chuyên đề kéo dài từ ngày 20.5 đến hết ngày 20.7.

CSGT tuần tra kiểm soát người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở TP.Phan Thiết QUẾ HÀ

Tuần tra kiểm soát ở gần các nhà hàng, quán ăn nhậu

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, để việc thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của các tổ công tác này đạt hiệu quả, Công an tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra tại các địa bàn, tuyến đường liên xã, liên huyện, đường tỉnh, các khu công nghiệp, các khu có nhiều nhà hàng, quán ăn nhậu, các khu vui chơi giải trí và cả các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, các tổ chuyên đề này chủ động điều tra cơ bản để đề xuất bố trí lực lượng phối hợp; đồng thời thường xuyên thay đổi tuyến tuần tra kiểm soát để không cho người vi phạm né tránh.

CSGT lập biên bản người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy tại TP.Phan Thiết QUẾ HÀ

Công an Bình Thuận bố trí tổ trưởng tổ chuyên đề chéo giữa các địa phương với nhau để đảm bảo công khai minh bạch trong công tác xử lý vi phạm. Theo đó, tổ trưởng tổ chuyên đề của Công an H.Tuy Phong do cán bộ của Công an H.Hàm Thuận Bắc phụ trách và ngược lại. Tổ trưởng tổ chuyên đề của công an H.Bắc Bình do cán bộ của Phòng CSGT Công an Bình Thuận (PC08) phụ trách. Tổ trưởng tổ chuyên đề của Công an TP.Phan Thiết do cán bộ công an H.Hàm Thuận Nam đảm trách và ngược lại.

Tổ trưởng tổ công tác chuyên đề của Công an TP.Phan Thiết do cán bộ Công an H.Hàm Thuận Nam phụ trách QUẾ HÀ

Tổ trưởng tổ chuyên đề của Công an H.Hàm Tân do cán bộ Công an TX.La Gi đảm trách và ngược lại. Tổ chuyên đề của Công an H.Đức Linh do cán bộ của Công an H.Tánh Linh phụ trách, còn tổ chuyên đề của Công an H.Tánh Linh được bố trí cán bộ của PC08 phụ trách. Riêng tại đảo Phú Quý, công an địa phương tự tổ chức Tổ tuần tra chuyên đề theo kế hoạch.

Lãnh đạo Công an Bình Thuận nghiêm cấm tất cả cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào quá trình tuần tra, xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác. Nếu vi phạm được phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.