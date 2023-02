Khởi tố cựu trung úy công an trong vụ án tại Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

Liên quan vụ án sai phạm tại Đội 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận (QLTT Bình Thuận), chiều ngày 7.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thanh (nguyên trung úy, thuộc Công an H.Hàm Thuận Nam) và Phạm Anh Tùng (Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Võ Văn Tánh, Trần Văn Quý và Đoàn Vĩnh Tân (cùng ngụ Đồng Nai) về tội "đưa hối lộ". Tất cả 5 bị can này đều được tại ngoại phục vụ điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT bắt giam cựu quyền Đội trưởng đội QLTT số 2, thuộc Cục QLTT Bình Thuận CTV

Theo điều tra mở rộng của Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam về vụ án xảy ra tại Đội 2 thuộc Cục QLTT Bình Thuận, có đủ cơ sở để khẳng định cựu trung úy Lê Văn Thanh, khi tham gia đội kiểm tra liên ngành do quyền Đội trưởng Đội 2 Trần Văn Thăng làm trưởng đoàn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái các quy định khi kiểm tra các cơ sở khai thác đất sét để làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Lê Văn Thanh đã bị kỷ luật và xin ra khỏi ngành từ tháng 1.2023.

Trong khi đó, Phạm Anh Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, thời điểm vụ án xảy ra cũng là thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành, lợi dụng chức trách để làm trái. Các bị can Tánh, Quý và Tân đều là người của các cơ sở bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tàng trữ khoáng sản được khai thác trái phép, đã có hành vi đưa hối lộ để được bỏ qua sai phạm.

Rất đông người dân theo dõi việc khám xét nhà riêng của bị can Trần Văn Thăng CTV

Liên quan đến vụ án trên, chiều 4.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can: Phạm Minh Thắng (nguyên cán bộ Đội 2), Nguyễn Anh Phong (cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Hàm Thuận Nam) và Phạm Phú Tưởng (cán bộ Chi cục Thuế khu vực H.Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc) để điều tra làm rõ hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Thắng, Phong và Tưởng là thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành H.Hàm Thuận Nam do Đội 2 chủ trì, đã kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại Công ty TNHH Ngọc Mai Bình Thuận, hộ kinh doanh Đức Thành, hộ kinh doanh sản xuất gạch Rạng Đông II.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập hồ sơ hạ thấp so với thực tế khối lượng đất sét không có nguồn gốc hợp pháp mà 3 cơ sở trên tàng trữ, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị can bị bắt giam ở giai đoạn mở rộng vụ án CTV

Liên quan vụ án trên, ngày 16.9.2022, Cơ quan CSĐT và Viện KSND H.Hàm Thuận Nam đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với quyền Đội trưởng Đội 2 Trần Văn Thăng và 2 bị can Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc (Đội 2, phụ trách kiểm soát thị trường TX.La Gi, H.Hàm Tân và Hàm Thuận Nam) để điều tra theo quy định pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.