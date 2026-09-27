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    Thời sựPháp luật

    Công an Cà Mau khởi tố vụ lập quỹ trái phép tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ

    Gia Bách
    Gia Bách
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ, liên quan hơn 2,9 tỉ đồng thu từ căn tin, nhà xe cùng một số dịch vụ trong trường.

    Ngày 27.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ (ấp Lung Chim, xã Định Thành, Cà Mau). 

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2017 đến tháng 7.2025, Trường THCS Hồ Thị Kỷ tổ chức thu tiền cho thuê căn tin, nhà xe; hoa hồng từ dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh và bảo hiểm tai nạn với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng.

    Công an Cà Mau khởi tố vụ lập quỹ trái phép tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ- Ảnh 1.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ

    ẢNH: CTV

    Số tiền trên được ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ, giao cho bà Đ.M.L thủ quỹ, thu, quản lý tiền mặt và chi.

    Cơ quan điều tra xác định ông Dũng không chỉ đạo kế toán đưa số tiền này vào hệ thống sổ sách kế toán của trường để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ chi, báo cáo tài chính; không báo cáo xin ý kiến hội đồng trường trước và sau khi sử dụng. Riêng tiền cho thuê căn tin, nhà xe không được quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính.

    Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, những việc trên sai quy định, có dấu hiệu của tội lập quỹ trái phép.

    Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 10.2025, UBND xã Định Thành ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Quốc Dũng. Kết luận xác định ông Dũng ký hợp đồng cho thuê căn tin của trường với bà P.T.H.M (vợ ông Dũng, giáo viên Trường THCS Hồ Thị Kỷ) là vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng.

    Đối với hơn 2,9 tỉ đồng từ cho thuê căn tin, nhà xe, hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh và bảo hiểm tai nạn trong thời gian từ tháng 1.2017 đến tháng 7.2025, ông Dũng giao thủ quỹ trường quản lý thu, chi tiền mặt, không đưa vào sổ kế toán, không lập báo cáo tài chính. UBND xã Định Thành xác định có dấu hiệu vi phạm lập quỹ không đúng quy định, đồng thời xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan công an và kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật ông Dũng.

    Tháng 1.2026, UBND xã Định Thành quyết định kỷ luật ông Trần Quốc Dũng bằng hình thức cảnh cáo. Ông Dũng không đồng ý nên khiếu nại.

    Sau khi xác minh, UBND tỉnh Cà Mau kết luận quá trình xử lý kỷ luật ông Dũng của UBND xã Định Thành có sai sót, yêu cầu hủy bỏ để thực hiện lại.

    Trước đó, tháng 2.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả giám định. Sau khi có kết quả giám định, tháng 6.2026, cơ quan điều tra phục hồi việc giải quyết nguồn tin. 

    Qua thời gian điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội lập quỹ trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

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    Sau khi có kết luận giám định tài chính, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu lập quỹ trái phép tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

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