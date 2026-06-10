Ngày 10.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu lập quỹ trái phép xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành, tỉnh Cà Mau - trước đây là huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo quyết định, việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện sau khi có kết luận giám định tài chính của Tổ giám định thuộc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau. Cụ thể, tổ giám định đã có kết luận về việc thu, chi đối với các nguồn tiền từ cho thuê căn tin, nhà xe, hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh và bảo hiểm tai nạn của Trường THCS Hồ Thị Kỷ trong thời gian từ tháng 1.2017 - 7.2025.

Công an Cà Mau phục hồi giải quyết nguồn tin về dấu hiệu lập quỹ trái phép xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 20.2.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả giám định.

Liên quan vụ việc, ngày 3.10.2025, UBND xã Định Thành ban hành kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Theo kết luận, nội dung tố cáo được xác định đúng một phần đối với việc nhà trường thu tiền cho thuê căn tin, nhà xe và một số khoản thu khác không đúng quy định, đồng thời để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2016 đến thời điểm kiểm tra.

Cụ thể, khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đề án cho thuê tài sản công, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ vẫn ký hợp đồng cho thuê căn tin, nhà xe trong thời gian từ tháng 9.2017 - 8.2026. Theo kết luận của UBND xã Định Thành, việc cho thuê này không đúng quy định.

Kết luận cũng nêu ông Trần Quốc Dũng ký hợp đồng cho thuê căn tin với bà Phan Thị Hồng Mai, giáo viên của trường và là vợ ông Dũng. UBND xã Định Thành cho rằng việc này vi phạm các quy định của luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo hồ sơ, tổng số tiền thu từ hoạt động cho thuê căn tin, nhà xe, hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh và bảo hiểm tai nạn của Trường THCS Hồ Thị Kỷ từ tháng 1.2017 - 7.2025 hơn 2,9 tỉ đồng.

Kết luận của UBND xã Định Thành cho rằng số tiền trên được giao cho thủ quỹ quản lý tiền mặt và thực hiện chi theo chỉ đạo, không hạch toán vào sổ sách kế toán của đơn vị, không báo cáo Hội đồng trường. Kết luận này đồng thời nhận định vụ việc có dấu hiệu "lập quỹ không đúng quy định".

Từ kết quả xác minh, tổ kiểm tra kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan vụ việc trên, gồm: ông Trần Quốc Dũng; ông Lâm Văn Thủ, chủ tịch công đoàn; bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, kế toán; bà Đỗ Mỹ Lẹ, thủ quỹ của Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Ngoài ra, tổ kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ việc lập quỹ trái phép từ các nguồn thu nêu trên theo quy định.