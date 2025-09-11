Cựu giám đốc Trung tâm lưu trữ Cà Mau lãnh án vì lập quỹ ngoài sổ sách

Ngày 11.9, TAND khu vực 1 - Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quốc Việt (55 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, 18 tháng tù về tội lập quỹ trái phép.

Cùng tội danh trên, Đinh Thị Cẩm Nhung (39 tuổi), kế toán trung tâm, bị tuyên phạt 1 năm tù treo.

Hai bị cáo Trần Quốc Việt và Đinh Thị Cẩm Nhung tại phiên tòa ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2022, khi lần lượt giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, Trần Quốc Việt đã chỉ đạo kế toán Đinh Thị Cẩm Nhung lập "quỹ đời sống" trái quy định, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 455 triệu đồng.

Nguồn tiền này đến từ tiền khen thưởng tập thể, tài trợ từ doanh nghiệp và cả tiền bán giấy vụn, phế liệu - vốn là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước. Toàn bộ số tiền được Việt quyết định chi tiêu cho hoạt động của đơn vị mà không hạch toán, không báo cáo tài chính, cũng không có hồ sơ chứng từ kèm theo.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, đồng thời đã nộp khắc phục hậu quả (Việt 350 triệu đồng, Nhung 60 triệu đồng).

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi 2 bị cáo từng nhiều lần được khen thưởng trong công tác và có thân nhân là gia đình có công với cách mạng.

HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, xâm phạm nguyên tắc quản lý tài chính công nên tuyên phạt mức án trên.