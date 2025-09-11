Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cựu giám đốc Trung tâm lưu trữ Cà Mau lãnh án vì lập quỹ ngoài sổ sách

Gia Bách
Gia Bách
11/09/2025 19:21 GMT+7

Chỉ đạo cấp dưới lập quỹ trái phép, Trần Quốc Việt, cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù.

Ngày 11.9, TAND khu vực 1 - Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quốc Việt (55 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, 18 tháng tù về tội lập quỹ trái phép.

Cùng tội danh trên, Đinh Thị Cẩm Nhung (39 tuổi), kế toán trung tâm, bị tuyên phạt 1 năm tù treo.

- Ảnh 1.

Hai bị cáo Trần Quốc Việt và Đinh Thị Cẩm Nhung tại phiên tòa

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2022, khi lần lượt giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, Trần Quốc Việt đã chỉ đạo kế toán Đinh Thị Cẩm Nhung lập "quỹ đời sống" trái quy định, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 455 triệu đồng. 

Nguồn tiền này đến từ tiền khen thưởng tập thể, tài trợ từ doanh nghiệp và cả tiền bán giấy vụn, phế liệu - vốn là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước. Toàn bộ số tiền được Việt quyết định chi tiêu cho hoạt động của đơn vị mà không hạch toán, không báo cáo tài chính, cũng không có hồ sơ chứng từ kèm theo.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, đồng thời đã nộp khắc phục hậu quả (Việt 350 triệu đồng, Nhung 60 triệu đồng). 

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi 2 bị cáo từng nhiều lần được khen thưởng trong công tác và có thân nhân là gia đình có công với cách mạng.

HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, xâm phạm nguyên tắc quản lý tài chính công nên tuyên phạt mức án trên.

Tin liên quan

Tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

Tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ Cà Mau đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau lập quỹ trái phép trung tâm lưu trữ lịch sử tài sản Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận