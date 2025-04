Công an Cà Mau nói gì vụ thi thể nam sinh trôi trên kênh?

Liên quan vụ thi thể nam sinh trôi trên kênh, ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khẳng định đây không phải là vụ án mạng như thông tin đồn đoán trong 2 ngày qua.

Một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau nói thêm: "Quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT xác định N.N.K.N (16 tuổi, ở ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi) tử vong do ngạt nước. Những vết thương trên người có sau khi nạn nhân tử vong, khả năng do chân vịt máy của ghe tàu lưu thông trên sông gây ra".

Thời điểm thi thể nam sinh được trục vớt ẢNH: C.T.V

Ngoài ra, trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT cũng ghi nhận hình ảnh từ camera an ninh các hộ dân dọc cầu Huỳnh Thúc Kháng (P.7, TP.Cà Mau) có ghi lại hình ảnh của N.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 40 ngày 31.3, N. chạy xe một mình đến gần cầu Huỳnh Thúc Kháng, sau đó đậu xe gần một ngôi chùa và đi bộ lên cầu.

"Thời điểm camera ghi nhận hình ảnh N. đi bộ trên cầu và thời điểm camera ghi nhận hình ảnh có vật thể xuống sông thì khu vực cầu Huỳnh Thúc Kháng không có người và phương tiện qua lại. Sau đó, không ghi nhận hình ảnh N. quay trở lại hai phía đầu cầu Huỳnh Thúc Kháng", báo cáo của Cơ quan CSĐT nêu rõ.

Trước đó, ngày 28.3, N. có gọi điện cho cha để xin tiền với lý do chơi game hết tiền. Trong lúc nói chuyện, N. có kể cho cha nghe việc mình bị điểm kém thì bị la mắng và nhắc nhở về việc học tập.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 31.3, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên kênh Cống Bà Cai (P.8, TP.Cà Mau) liền trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân là em N.N.K.N, học sinh lớp 10A15 Trường THCS - THPT Hồ Thị Kỷ (TP.Cà Mau). N. ở trọ cùng phòng với anh họ tại một nhà trọ thuộc P.6, TP.Cà Mau.

Theo người anh họ, thời gian gần đây, N. có dấu hiệu buồn do bị gia đình la mắng về kết quả học tập giảm sút. Khoảng 20 giờ 30 ngày 30.3, khi người anh họ đi vắng, N. rời khỏi phòng trọ. Đến sáng hôm sau, thi thể em được phát hiện nổi trên kênh.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, vùng đầu không thương tích, 2 lỗ tai không có máu. Trên vùng lưng, mông, chi dưới có vết rách da... Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt nước.