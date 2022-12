Công an Cà Mau tìm bị hại vụ lừa đảo liên quan giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Italia

Ngày 16.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã phát hành thông báo tìm bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bị can Trần Như Ý (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau).

Trần Như Ý là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Italia (Công ty Italia - trụ sở tại P.1, TP.Cà Mau). Ngành nghề của công ty là kinh doanh bất động sản, dịch vụ làm giấy tờ đất, môi giới bất động sản...

Trước đó, ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Như Ý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Như Ý lợi dụng danh nghĩa Công ty Italia và Công ty TNHH dịch vụ thương mại D.H.Y nhận tiền để thực hiện bơm nền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vay vốn ngân hàng... nhưng không thực hiện và chiếm đoạt tiền.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau để phối hợp giải quyết. Hoặc liên hệ số điện thoại 0918.299.905 gặp điều tra viên.





Trước đó, ông N.T.N (ngụ P.1, TP. Cà Mau) có đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau việc Trần Như Ý lừa đảo ông. Cụ thể, lợi dụng ngành nghề kinh doanh của công ty, Trần Như Ý đưa thông tin gian dối cho ông N.T.N là mình có suất mua tái định cư, xóa nợ tiền sử dụng đất ở đô thị, nâng thổ cư, bơm nền.

Biết ông N. có nhu cầu, mặc dù không có suất tái định cư, đất trong khu quy hoạch không chuyển được thổ cư nhưng Trần Như Ý yêu cầu ông N. đưa tiền, tài sản làm chi phí. Thông qua hình thức nhận bơm nền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua đất nền tái định cư, Trần Như Ý đề nghị ông N. đưa tiền cho mình. Sau khi ông N. đưa tiền, Trần Như Ý không thực hiện và chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra xác minh và bắt tạm giam Trần Như Ý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Như Ý.