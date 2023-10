Công an Cần Thơ bắt nhanh nghi phạm phóng hỏa, đốt nhà hàng xóm

Ngày 26.10, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú TP.Cần Thơ) điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra, Huỳnh Tấn Duy có mâu thuẫn với những người trong gia đình bà Ng.Th.A.Ng. (ngụ cùng hẻm 206 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trong sinh hoạt hàng ngày. Xuất phát từ mâu thuẫn này, lúc 0 giờ ngày 25.10, Duy lấy 1 lít xăng, 1 bật lửa, 1 ca nhựa, 1 đoạn dây thép đến trước cổng rào nhà bà Ng. Sau đó, Duy lấy dây buộc cửa rào nhà bà Ng. vào cửa chính nhà ông H.Đ.N. ở cạnh bên. Tiếp đó, Duy đổ xăng ra ca nhựa, tạt vào khu vực cửa sổ nhà bà Ng. rồi bật lửa đốt nhưng không cháy. Duy về nhà lấy đèn khò cùng bình gas mini quay lại và tiếp tục tạt xăng vào nhà bà Ng., rồi bật đèn khò cho lửa cháy vào nhà bà Ng.

Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, ông Ng.V.D. (nhà cạnh bên) phát hiện sự việc, tri hô thì bị Duy tạt xăng vào nhà ông D. khiến lửa bùng lên, ông D. không chạy ra ngoài được.

Phát hiện lửa cháy, những người trong nhà bà Ng. không thể chạy ra cửa chính, không thể chạy ra cửa sau (do cửa sau bị khóa ngoài) nên chạy lên gác, trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất. Hậu quả, bà Ng. bị gãy chân, chấn thương cột sống, những người còn lại không bị thương tích.

Nhiều xe máy của người dân bị thiệt hại do Duy phóng hỏa CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Công an Q.Ninh Kiều, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Cần Thơ đến ngay hiện trường dập tắt lửa và khống chế Duy. Tại cơ quan Công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ phóng hỏa ước tính gây thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.