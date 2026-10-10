Công an Cần Thơ khởi tố 7 bị can trong vụ án làm tiền giả

Ngày 10.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dư Thành Đạt (37 tuổi, ở Đồng Tháp), để điều tra hành vi lưu hành tiền giả.

Công an Cần Thơ khởi tố bị can đối với Dư Thành Đạt do có hành vi lưu hành tiền giả ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Đây là kết quả mới từ cuộc điều tra mở rộng vụ án "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" xảy ra tại thành phố Cần Thơ và một số địa phương, do Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vào ngày 13.8.

Liên quan đường dây này, trước đó, Công an Cần Thơ đã khởi tố 6 bị can gồm: Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (22 tuổi, ở Cần Thơ), Trần Quốc Khải (26 tuổi, ở Đồng Tháp), Bùi Văn Cường (38 tuổi, ở An Giang), Huỳnh Quốc Thanh (28 tuổi, ở Tây Ninh), Nguyễn Trần Quốc Định (25 tuổi, ở Tây Ninh) và Nguyễn Đức Cường (19 tuổi, ở Lâm Đồng).

Vụ án bắt đầu được bóc gỡ vào ngày 6.8, khi Công an phường Tân An (thành phố Cần Thơ) tiếp nhận tin báo về một người dùng tờ 500.000 đồng tiền giả để mua chai nước 46.000 đồng trên đường Phạm Sơn Khai. Qua truy xét, công an xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo là người sử dụng tờ tiền trên.

Thảo thừa nhận từ trước tới nay đã mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật từ hai người tên Hiếu và Khải qua mạng xã hội. Từ lời khai của Thảo, Công an thành phố Cần Thơ mở rộng điều tra và bắt giữ các nghi phạm còn lại.

Trong vụ án này, công an xác định Huỳnh Quốc Thanh là người cầm đầu việc làm tiền giả. Thanh khai đã thực hiện hành vi này tại nhà riêng ở tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa lên mạng xã hội tìm người mua. Thanh cùng đồng bọn làm tiền giả từ tháng 2.2026 và bán cho nhiều người ở Tây Ninh, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Trong quá trình truy bắt tội phạm, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã thu giữ được hơn 300 triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị, máy móc sản xuất có liên quan. Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.