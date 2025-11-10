Công an chỉ ra 4 dấu hiệu con đang bị bắt nạt học đường

Theo đại diện PC02, những clip học sinh đánh nhau, chửi bới, quay lại rồi tung lên mạng xã hội không còn là chuyện hiếm. Có em bị bắt nạt, cô lập, lăng mạ chỉ vì… khác biệt. Có em chọn im lặng chịu đựng, có em phản kháng trong tuyệt vọng. Và đau lòng hơn cả – có những em đã rời bỏ cuộc sống này vì không chịu nổi áp lực từ chính nơi lẽ ra phải là "ngôi nhà thứ hai".

Bạo lực học đường không chỉ là đánh nhau, mà còn là bạo lực tinh thần, bắt nạt trên mạng, lời nói miệt thị, sỉ nhục, hay im lặng thờ ơ khi thấy bạn bị tổn thương.

Đừng chỉ hỏi con hôm nay được mấy điểm?

Công an TP.HCM khuyến nghị học sinh hãy nói không với bạo lực, dù ở bất kỳ hình thức nào. Các em học sinh cần hiểu một lời châm chọc, một tin nhắn xúc phạm, một cú đẩy mạnh tay… đều có thể khiến người khác tổn thương. Học cách kiềm chế, xin lỗi, chia sẻ và bảo vệ bạn yếu thế không làm bản thân "yếu đuối" mà là dấu hiệu của người mạnh mẽ và tử tế.

Đại diện PC02 khuyên học sinh nếu bị bắt nạt, hãy nói ra, đừng im lặng. Có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, trong đó có thầy cô, cha mẹ, bạn bè, hoặc cán bộ Đoàn, Công an phụ trách trường học…

Một học sinh nữ bị đánh trong nhà vệ sinh ở phường Long Nguyên, TP.HCM vào ngày 31.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo đại diện PC02, cha mẹ đừng chỉ hỏi con "hôm nay được mấy điểm", mà hãy hỏi "hôm nay con có vui không?"

Nhiều cha mẹ vì bận rộn, hoặc vì tin rằng "trường lo hết", mà quên mất rằng gia đình là nơi con học cách yêu thương và kiểm soát cảm xúc đầu tiên. Hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con mỗi ngày. Một câu hỏi nhẹ nhàng, một cái ôm, một lời động viên… có thể giúp con vượt qua những lo sợ đang giấu kín.

Và đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không nên dùng bạo lực trong gia đình, vì trẻ em học cách ứng xử từ chính người lớn. Khi cha mẹ nóng nảy, quát mắng, thậm chí đánh đập, trẻ sẽ cho rằng "đánh người là cách để giải quyết vấn đề".

Với nhà trường đừng để mỗi buổi sinh hoạt chỉ là phê bình, kỷ luật. Nhà trường cần tạo môi trường thân thiện, an toàn, khuyến khích chia sẻ cảm xúc, giúp học sinh học được cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, chứ không bằng nắm đấm. Bên cạnh dạy chữ, hãy dạy kỹ năng cảm xúc – xã hội: cách kiềm chế cơn giận, cách xin lỗi, cách nhận lỗi, cách giúp bạn yếu thế. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu cùng chuyên gia tâm lý, cán bộ công an, hoặc mô hình "Góc tâm sự học đường" chính là chìa khóa giúp học sinh biết yêu thương, biết lắng nghe và tự bảo vệ mình.

Với cộng đồng và xã hội, đại diện PC02 khuyến nghị xin đừng thờ ơ. Mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, mỗi cán bộ đoàn thể… đều có thể góp phần phát hiện, ngăn chặn và giúp đỡ trẻ bị bạo lực. Đừng im lặng khi thấy học sinh bị đánh, bị cô lập hoặc lan truyền clip tổn thương trên mạng. Đừng "bình luận cho vui" – vì mỗi dòng chữ ác ý có thể đẩy một em nhỏ đến bờ vực tổn thương.

Đại diện PC02 nhắn gửi phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường – mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Vì đằng sau mỗi vụ bạo lực là một đứa trẻ đang kêu cứu, và đôi khi, chúng ta chỉ cần lắng nghe sớm hơn một ngày… là đã cứu được cả tương lai của một con người.

4 kiểu bạn không tốt con cần tránh xa

Để phòng ngừa bạo lực học đường, PC02 chỉ ra 4 kiểu bạn không tốt mà con cần tránh xa. Đầu tiên là bạn hay trêu chọc, lấy khuyết điểm làm trò cười. Đó là những trường hợp thường xuyên đặt biệt danh khó nghe, chê ngoại hình hoặc điểm yếu của người khác. Và đây không phải là vui đùa, mà là tổn thương cảm xúc.

Kiểu bạn thứ hai là hay xúi giục làm điều sai hoặc nguy hiểm. Như rủ rê vượt đèn đỏ, trộm vặt, gây gổ… và chế giễu nếu bạn từ chối. Những người này không phải bạn tốt, mà là người đang đẩy học sinh vào rắc rối.

Kiểu thứ ba là bạn hay chê bai, hạ thấp người khác. Luôn nói con "dở", "xấu", khiến con mất tự tin. Một người bạn thật sự sẽ giúp con tốt hơn, chứ không làm con thấy mình vô dụng.

Kiểu thứ tư là bạn thích gây gổ, bắt nạt người khác. Coi việc chọc phá, đánh nhau là "ngầu". Ở gần họ, con dễ bị lôi kéo hoặc bắt chước hành vi xấu. PC02 khuyến cáo hãy rời xa sớm những kiểu bạn này, vì ở gần người bắt nạt, con có thể trở thành người bắt nạt khác.

4 dấu hiệu con đang bị bắt nạt học đường

Đa phần các em khi bị bắt nạt học đường thường không dám nói ra, nên phụ huynh nếu không quan tâm đến những thay đổi hay khác lạ của con sẽ khó thể nhận biết con mình đang bị bắt nạt học đường.

Theo đại diện PC02, đây là 4 dấu hiệu cho thấy con đang bị bắt nạt học đường mà phụ huynh có thể để ý. Dấu hiệu đầu tiên là con sợ hoặc né tránh đi học. Khi đột nhiên con sợ đến trường, hay viện cớ ốm, mệt, hoặc cáu gắt, lo lắng mỗi sáng… đây là dấu hiệu con đang bất an hoặc sợ ai đó ở trường.

Dấu hiệu thứ hai là con thường xuyên mất đồ, hỏng sách vở. Sách vở, dụng cụ học tập mất hoặc rách bẩn nhiều lần, con ngại giải thích lý do… cũng có thể con đang bị ép buộc, đe dọa hoặc trấn lột.

Thứ ba là con thay đổi hành vi và cảm xúc. Con bỗng ít nói, thu mình, dễ cáu gắt hoặc hay mơ ác mộng. Đó là tín hiệu cho thấy con đang chịu áp lực tâm lý hoặc sợ hãi kéo dài.

Và cuối cùng là con có nhiều vết thương không rõ nguyên nhân. Bổng trên người con xuất hiện vết trầy, bầm tím, nhưng con chỉ nói bị ngã và tránh né khi được hỏi.

Thông điệp đại diện PC02 dành cho các bậc phụ huynh rằng hãy lắng nghe con mỗi ngày, để nhận ra những thay đổi nhỏ nhất, cũng như tìm hiểu nhẹ nhàng để con mở lòng chia sẻ. Một câu hỏi dịu dàng, một cái ôm đúng lúc, đôi khi có thể cứu cả tuổi thơ của con.