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    Thời sự

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân

    Văn Chiến
    Văn Chiến
    Công an cơ sở đến từ nhiều tỉnh, thành cùng 'trổ tài' tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2026, mang đến những cách tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân.

    Ngày 25.9, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026, với sự tham gia của 11 đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành.

    Không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật, các đội thi còn "trổ tài" qua kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống, vận động quần chúng và ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền.

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 1.

    Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các tập thể, các nhân tham gia hội thi

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Theo ban tổ chức, công an cơ sở là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân và thường xuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật không chỉ đòi hỏi cán bộ nắm chắc quy định mà còn phải biết cách truyền đạt phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

    Phát biểu khai mạc tại hội thi, trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03 - Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức, cho biết hội thi là dịp đánh giá trình độ, kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lực lượng công an cơ sở.

    "Cán bộ công an không chỉ cần nắm chắc quy định pháp luật mà còn phải biết lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng", trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh.

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 2.

    Trung tướng Phạm Công Nguyên phát biểu khai mạc hội thi

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Từ thực tế công tác, các đội thi đưa vào phần thi nhiều tình huống gắn với đời sống ở cơ sở, qua đó thể hiện cách giải thích, hướng dẫn và vận động người dân chấp hành pháp luật. Những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được chú trọng với yêu cầu tuyên truyền dễ hiểu, linh hoạt và phù hợp với đặc điểm từng cộng đồng.

    Bên cạnh các giải chính dành cho tập thể, cá nhân, hội thi còn có 6 giải phụ ghi nhận những cách làm nổi bật trong tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, như vượt khó, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, sử dụng ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số.

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 3.

    Tiết mục dự thi của tập thể đoàn Công an tỉnh Khánh Hòa

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 4.
    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 5.
    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 6.

    Một số hình ảnh dự thi của các tập thể đến từ các tỉnh, thành

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Kết quả, Công an tỉnh Khánh Hòa giành giải nhất. Các giải nhì thuộc về Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa và một cá nhân. Ban tổ chức cũng trao 4 giải ba cùng nhiều giải khuyến khích và các giải thưởng theo từng nội dung.

    Công an cơ sở 'trổ tài' đưa pháp luật đến gần dân- Ảnh 7.

    Công an tỉnh Khánh Hòa giành giải nhất

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Tại hội thi, những cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả, sáng tạo của công an cơ sở được giới thiệu, chia sẻ và nhân rộng, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần người dân bằng những cách dễ hiểu, thiết thực hơn.

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