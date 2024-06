Công an điều tra vụ thủ kho tham ô hơn 1 tỉ đồng

Liên quan đến vụ tham ô trên, trước đó Công an Q.12 đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tấn, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Theo công an, Nguyễn Thành Tấn là thủ kho của Công ty TNHH Việt Century. Trong năm 2023, do cần tiền tiêu xài, Tấn đã nhiều lần tự ý lấy các thùng hàng hóa phào chỉ nhựa (vật liệu trang trí nội thất) của Công ty TNHH Việt Century tại kho do Tấn làm thủ kho để bán cho một số cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Tấn đã sử dụng Zalo với tên "Cậu Nhỏ" và "Bóng Đêm" để trao đổi việc mua bán với các cá nhân mua phào chỉ nhựa mà Tấn chiếm đoạt. Các cá nhân mua phào chỉ nhựa từ Tấn chuyển khoản thanh toán vào tài khoản mang tên "Nguyen Thanh Tan".

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu những người mua phào chỉ nhựa từ Zalo "Cậu Nhỏ" và "Bóng Đêm" và thanh toán tiền vào tài khoản nêu trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 7 - PC03), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM, gặp điều tra viên trung tá Lê Hữu Long, số điện thoại 0918607007, để phối hợp làm rõ vụ tham ô trên.