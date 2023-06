Công an dởm gọi điện để lừa đảo gặp ngay công an thật

Trường hợp này được ghi nhận tại Công an tỉnh Cao Bằng. Cụ thể, sáng 17.6, anh V.Q, cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng đang trong ca trực thì nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ 0917463494 tự xưng là cán bộ phòng tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Công an TP.Hà Nội và thông báo số chứng minh nhân dân của anh Q. được sử dụng để đăng ký một số điện thoại của nhà mạng Mobifone tại Hà Nội.

Anh Q. bị công an giả gọi điện đe dọa nhằm mục đích lừa đảo CÔNG AN CAO BẰNG

"Công an dởm" này đe dọa anh Q. rằng số máy anh đứng tên đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào bán thiết bị vật tư y tế, sau đó yêu cầu nhiều người chuyển tiền và chiếm đoạt, sau đó chuyển máy để anh Q. nói chuyện với một "công an dởm" khác là "cán bộ thụ lý vụ việc".

Sau khi chuyển máy, một người khác tự xưng là cán bộ thuộc cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội yêu cầu anh Q. đến Công an TP.Hà Nội để báo án, nếu không đến được sẽ kết bạn qua mạng xã hội Zalo để gọi video xác minh.

Sau đó một tài khoản Zalo có tên "Lê Hải Sơn" kết bạn và thực hiện cuộc gọi video, thấy anh Q. đang mặc cảnh phục liền giật mình và thốt lên "đang định lừa đảo tí thì gặp ngay công an thật".

Qua nói chuyện, "Lê Hải Sơn" cho biết mình đang bị nhốt ở Myanmar và bị ép uống thuốc, dí điện hàng ngày nếu không hoàn thành chỉ tiêu gọi điện về Việt Nam lừa đảo do vậy không nhớ địa chỉ sinh sống tại Việt Nam, sau đó cúp máy.

Hành vi lừa đảo này không mới, tuy nhiên Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác trước những cuộc gọi giả mạo công an để lấy video nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.