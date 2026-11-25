Ngày 25.11, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Công an xã Tân Lợi vừa xác minh, làm rõ và mời làm việc một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về nghi vấn bắt cóc trẻ em ở địa phương, góp phần ngăn chặn thông tin gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lợi phát hiện tài khoản Facebook có tên "P.N" đăng tải bài viết phản ánh việc 2 người đàn ông có hành vi dụ dỗ, đưa 1 bé gái đi học tại khu vực Thạch Màng, khiến người dân lo ngại về nguy cơ bắt cóc trẻ em.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Lợi đã xác minh, làm rõ vụ việc, kết quả không xảy ra vụ việc nghi vấn bắt cóc trẻ em như trong nội dung chủ tài khoản Facebook trên đã đăng tải.

Tiếp tục rà soát, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Facebook là bà P.K.T (ở xã Tân Lợi) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Công an xã Tân Lợi làm việc với người phụ nữ đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại cơ quan công an, bà P.K.T thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tân Lợi khuyến cáo người dân nhận thức đúng và có trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội; tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động xác minh nguồn gốc, tính chính xác của thông tin; không vội vàng chia sẻ, bình luận đối với các thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo điểm c, khoản 2, điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng đối với cá nhân hoặc từ 30 - 50 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.