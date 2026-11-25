Công an TP.Hải Phòng vừa thông tin về vụ việc một nhóm người bị người dân xã Vĩnh Thuận vây bắt do nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em, gây xôn xao mạng xã hội.



Nhóm người được Công an xã Vĩnh Thuận giải vây đưa về trụ sở ẢNH: N.T

Theo xác minh ban đầu, chiều 24.11, một nhóm 12 người di chuyển trên ô tô 16 chỗ qua địa bàn xã Vĩnh Thuận. Khi đến khu vực nhà văn hóa thôn Nội Thắng, 5 người (gồm 2 nam, 3 nữ) xuống xe, tiếp cận một số trẻ em đang chơi tại đây.

Theo Công an TP.Hải Phòng, nhóm người này đi cầu phước. Khi thấy các em nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh, những người này nảy sinh ý định cho tiền và gọi các em lại gần ô tô.

Tuy nhiên, việc tiếp cận của nhóm người lạ khiến các em hoảng sợ, chạy về báo gia đình. Nghi ngờ nhóm người có hành vi bắt cóc trẻ em, nhiều người dân địa phương đã hô hoán, vây bắt, thậm chí tấn công những người trong nhóm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Vĩnh Thuận đã huy động lực lượng đến hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, giải tán đám đông. Công an xã Vĩnh Thuận đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, chiều 24.11, nhiều clip ghi lại cảnh người dân vây bắt nhóm người lạ được đăng tải trên mạng xã hội, kèm thông tin nghi vấn bắt cóc trẻ em, khiến dư luận hoang mang.