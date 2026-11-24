Ngày 24.11, Công an xã Vĩnh Thuận (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đã đưa nhóm 5 người bị người dân nghi có hành vi bắt cóc trẻ em về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.



Lực lượng chức năng lấy lời khai của những người liên quan ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Hải Phòng, chiều 24.11, nhóm người nói trên theo đạo Tin Lành và đang đi "cầu phước".

Khi 5 người trên di chuyển bằng ô tô qua địa bàn xã Vĩnh Thuận, thì thấy một số trẻ nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết giá lạnh nên có ý định cho các cháu tiền.

Tuy nhiên, khi được nhóm người lạ gọi đến gần ô tô, các cháu nhỏ hoảng sợ, chạy về báo với bố mẹ. Nghi ngờ nhóm người này có hành vi bắt cóc trẻ em, người dân địa phương đã hô hoán, bao vây và tấn công và gây sức ép đưa cả 5 người về trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận.

Hình ảnh ghi lại vụ việc cho thấy có đông người dân tập trung trước cổng trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận (Hải Phòng). Bên trong trụ sở, lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Vĩnh Thuận đã đưa nhóm 5 người về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.