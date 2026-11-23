Ngày 23.11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.



Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Hải Phòng

ẢNH: LÊ DŨNG

Hải Phòng phải tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hải Phòng, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân cả nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về GRDP quý 4, xuất khẩu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất công nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Về hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình kết nối liên vùng, tạo sự liên thông thuận tiện giữa hệ thống cảng biển và sân bay, nâng cao năng lực logistics.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, TP.Hải Phòng cần nâng cao giá trị gia tăng trong nước từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển hệ thống nhà cung ứng nội địa, nhất là trong các ngành điện tử, cơ khí chính xác và dịch vụ kỹ thuật cảng.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố có giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục chuyển đổi; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Cử tri kiến nghị phát triển nhà ở, tạo việc làm bền vững

Tại hội nghị, cử tri TP.Hải Phòng nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và định hướng phát triển thành phố sau hợp nhất.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri ẢNH: LÊ DŨNG

Trong đó, cử tri đề nghị có chính sách phát triển đồng bộ giữa các khu vực, tránh chênh lệch về điều kiện sống và cơ hội tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Vấn đề nhà ở cho người lao động cũng được quan tâm, với kiến nghị phát triển các khu nhà ở gắn với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ và dịch vụ sinh hoạt. Cử tri đồng thời đề xuất mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, tạo thêm việc làm bền vững cho thanh niên.

Trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, cử tri mong muốn có giải pháp đột phá nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết những nhiệm vụ cụ thể.

Đối với nông nghiệp, cử tri kiến nghị hỗ trợ sản xuất chất lượng cao, phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá những vấn đề cử tri phản ánh xuất phát từ thực tiễn, trong đó có nhiều bất cập cần tiếp tục tháo gỡ về cơ chế, chính sách.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và TP.Hải Phòng giải quyết đến cùng những kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để các khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại Khu bến Lạch Huyện và Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu. Đây là 2 dự án đầu tư trọng điểm tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc Khu thương mại tự do TP.Hải Phòng, có tổng vốn đầu tư 25.425 tỉ đồng. Trong đó, dự án xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại Lạch Huyện do Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, với tổng vốn 24.845 tỉ đồng. Dự án có quy mô 146,2 ha, gồm 4 bến cảng container dài tổng cộng 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu sức chở 12.000 - 18.000 TEU và 400 m bến sà lan. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ, góp phần giảm chi phí logistics. Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty CP Công nghiệp Khánh An đầu tư tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, với tổng vốn 1.580 tỉ đồng, diện tích 14 ha. Dự án hướng tới sản xuất vật liệu phục vụ công nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển chuỗi giá trị công nghiệp và thu hút đầu tư công nghệ cao tại Hải Phòng.



