Ngày 18.11, tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, kinh tế quý 4/2026 phải tăng khoảng 12,5%.



Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Hải Phòng đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể ẢNH: ĐỨC TUÂN

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Hải Phòng là một trong những cực tăng trưởng quan trọng, có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi. Vì vậy, thành phố cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, không chỉ dừng ở mục tiêu đã đề ra.

Lợi thế nào giúp Hải Phòng tăng trưởng cao?

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 12,08%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỉ đồng, chiếm 5,8% cả nước.

Phó thủ tướng cho rằng với lợi thế cảng biển, Hải Phòng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa ẢNH: H.T

Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12%; kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỉ USD, xuất siêu 10 tỉ USD. Hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%.

Đáng chú ý, Hải Phòng thu hút gần 3,8 tỉ USD vốn FDI, tăng 69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 181.000 tỉ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đánh giá những kết quả trên, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Hải Phòng đã khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh thành phố.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý, vấn đề đặt ra là phải chuyển lợi thế cảng biển, công nghiệp thành sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp sản xuất, logistics và các nhà cung ứng trong nước.

Về định hướng phát triển, Phó thủ tướng yêu cầu Hải Phòng ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, ô tô điện, năng lượng sạch và công nghiệp hàng hải.

Đồng thời, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do; tăng cường liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trong vùng.

Theo Phó thủ tướng, Hải Phòng cần chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng mới.