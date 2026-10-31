Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện

Giải trình các ý kiến đại biểu nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng nay 31.10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề cập sâu tới nội dung kiểm soát lạm phát năm nay theo mục tiêu đặt ra là 4,5%.

Theo ông, trước nhiều sức ép lớn đến từ xung đột, biến động địa chính trị từ bên ngoài, Chính phủ rất nỗ lực để kiểm soát lạm phát.

Chính phủ đã chủ động tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Qua đó, duy trì được mặt bằng giá xăng dầu trong nước ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.

Đồng thời, thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến 2026; kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo hướng giữ ổn định, không tăng.

"Chúng ta đã duy trì được chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52% - ở trong ngưỡng cho phép", ông Thắng nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: TRỌNG HẢI

Về con số cụ thể, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã dành ra trên 64.000 tỉ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 cho đến hết năm, chúng ta tiếp tục dành ra xấp xỉ 4.000 tỉ đồng để đưa thuế tiêu thụ của xăng từ 7% về 0%".

Đáng chú ý, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để sẽ giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay cho đến hết ngày 31.3.2027.

Nhiệm vụ này cùng với việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng về 0% sẽ giúp có dư địa khoảng 0,07% để kiểm soát lạm phát theo mức Quốc hội đặt ra.

Cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ, các chính sách quản lý giá; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí…

Tăng trưởng 12,5% trong quý 4 không phải nhiệm vụ bất khả thi

Đề cập tăng trưởng kinh tế nói chung, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, với mức tăng trưởng GDP 9 tháng khoảng 9,01%, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có mức độ tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn cầu.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến cuối năm là 10%, quý 4/2026 cần tăng trưởng 12,5%. "Chính phủ xác định đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc, dư địa khá lớn", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện

Chính phủ hiện đang tập trung bám sát kịch bản để chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, đặc biệt là vốn và thị trường cho các doanh nghiệp.

Cạnh đó, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện để sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát huy các động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp giữ vững và đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng.

Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các địa phương là cực tăng trưởng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đặt ra.

Phân tích sâu hơn về khía cạnh đầu tư công, theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, đây là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược cũng như thúc đẩy tăng trưởng, dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Tính đến ngày 29.10, giải ngân đầu tư công khá khả quan, đạt trên 75% kế hoạch (số tuyệt đối là trên 720.000 tỉ đồng).

"Chính phủ đang tập trung để làm sao giải ngân được 100% kế hoạch đầu tư công trung hạn, từ đó sẽ đóng góp khoảng 2,5% tăng trưởng của quý 4, thông qua đó đóng góp khoảng 1,7% cho tăng trưởng kinh tế của cả năm", ông Thắng nói.