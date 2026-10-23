Khơi thông vốn tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam bộ

Doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất, tiếp cận vốn

Tại hội nghị, đại diện Công ty Ban Mai kiến nghị NH tiếp tục giảm lãi suất cho vay. DN sản xuất thường có biên lợi nhuận thấp, trong khi chu kỳ vốn kéo dài từ sáu tháng trở lên. Vì vậy, nếu lãi suất cho vay trên 10%/năm, chi phí tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Cũng như điều kiện tiếp cận vốn, nhiều DN có đơn hàng, hợp đồng kinh tế và khả năng tạo dòng tiền nhưng lại hạn chế về tài sản thế chấp. Kiến nghị NH xem xét linh hoạt hơn, tăng cường đánh giá dựa trên hợp đồng, dòng tiền, uy tín và năng lực thực hiện của DN; đồng thời mở rộng các hình thức cấp tín dụng và bảo lãnh phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật. "Khi NH thay đổi lãnh đạo có thể thay đổi cách thức áp dụng chính sách đối với khách hàng, khiến DN mất nhiều thời gian hoàn thiện lại hồ sơ. DN mong NH kế thừa và xem xét đầy đủ lịch sử tín dụng, uy tín của khách hàng, hạn chế những thay đổi không cần thiết đối với DN có quá trình hợp tác tốt" đại diện Công ty Ban Mai kiến nghị.

Các NH và DN tại hội nghị chiều 23.10 ẢNH: T.X

Tương tự, ông Lê Như Thạch, Phó chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần lượng vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn còn hạn chế. Việc phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng gây áp lực lên hệ thống tài chính, đồng thời khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn do lãi suất cao và điều kiện vay khắt khe. Từ đó, ông Thạch kiến nghị đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát triển thị trường trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư hạ tầng, huy động vốn quốc tế và thúc đẩy hợp tác công - tư. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục tín dụng, tăng cường bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát rủi ro và ưu tiên vốn cho các dự án hiệu quả, hạ tầng chiến lược, đổi mới công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Phát biểu tại hội nghị, các hiệp hội, doanh nghiệp phát biểu vướng mắc về lãi suất, tín dụng, tài sản thế chấp, hạn mức tín dụng… Năm 2026, vùng Đông Nam bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, đóng góp 31, 40% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; TP.HCM và Đồng Nai giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực tăng trưởng lan tỏa mạnh mẽ cho đất nước; các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ đều có tốc độ tăng trưởng GRDP năm 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của cả nước. Đây là vùng động lực tăng trưởng, tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu của cả nước. Yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn vốn, đồng thời đòi hỏi nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của DN.

Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khu vực Đông Nam bộ

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 9, tổng vốn huy động của các NH đạt 19,5 triệu tỉ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025; tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỉ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam bộ, tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỉ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025. NHNN đã có cơ chế loại trừ/cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các NH thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỉ đồng; trong đó, trên địa bàn Đông Nam bộ có 15 dự án với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho DN, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh bảng giá đất theo hướng sát với thực tế. Bên cạnh đó, thành phố đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của DN, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và thủ tục hành chính, để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đối với các dự án đang gặp khó khăn, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công khai thông tin và phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Danh mục các dự án trọng điểm cũng sẽ được công bố công khai, minh bạch để DN thuận tiện tiếp cận thông tin. Thành phố khẳng định sẽ tăng cường đối thoại, tiếp nhận kiến nghị từ cộng đồng DN, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc NHNN cho biết, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá và thanh khoản; chủ động sử dụng các công cụ điều hành phù hợp, trong đó có nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ hỗ trợ thanh khoản theo quy định, nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống NH thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý của nền kinh tế.

Theo ông Phạm Đức Ấn, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm mở đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 và khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, biến động tỉ giá, lãi suất thế giới đan xen với các thách thức về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Công tác điều hành của NHNN thực hiện đa mục tiêu, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo sự an toàn hệ thống NH, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. NHNN đã chỉ đạo các NH quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng NH; ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, góp phần phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững...